Рустам Минниханов: Мы должны продвигать новые продукты в строительной отрасли

В Татарстане запланирована программа по модернизации систем ЖКХ. В рамках этой работы необходимы новые нефтехимические продукты татарстанского производства. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на круглом столе по расширению использования республиканской нефтехимической продукции в строительной отрасли. Мероприятие прошло на Татарстанском нефтегазохимическом форуме в «Казань Экспо».

«Мы должны продвигать новые продукты. Но активность пока слабая – несколько продуктов за один год. У нас будет работать масштабная программа по ЖКХ, поэтому необходимы эффективные материалы, их качественное изготовление. Нам важно понять, какие проекты у нас будут. От этого во многом будет зависеть наша работа», – сказал руководитель республики.

Компания «РОКВУЛ» на круглом столе представила инновационные материалы для кровель, а также звукоизоляционные решения для создания акустического комфорта в помещениях.

«Новый инновационный продукт – теплоизоляция плоских кровель. Особенность инновационной плиты в том, что она сочетает в себе сверхжесткий слой и основной теплоизоляционный слой. Выдерживает высокую нагрузку», – сообщил менеджер по развитию Роман Бочков.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин добавил, что этот материал использован при строительстве футбольного манежа в Аксубаево. «Коллеги нам его предоставили. Это первый объект. Сейчас испытываем», – поделился он.

Второй продукт компании – сверхтонкий звукоизоляционный лист для защиты от шума. «Раньше ничего такого не было представлено на рынке. Изделие универсальное. Может применяться в помещениях с акустическими требованиями. В музыкальном классе школы Казани им покрыли потолок и стену», – отметил Бочков.

По мнению Минниханова, образцы этих материалов нужно показать на комиссии Госсовета РФ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Гендиректор ООО «СафПласт» Андрей Евсеев рассказал о новом продукте – профилированном монолитном поликарбонате. Он может применяться для складских помещений, входных групп, светопрозрачных вставок, навесов.

«Гарантийный срок эксплуатации – не менее 14 лет. Есть защита от ультрафиолета, под ним не нагреваются материалы, предметы. Прошу рассмотреть этот материал в качестве применения на парковых зонах, в детсадах, школах, для хозяйственно-бытового назначения», – подчеркнул представитель компании.

Однако выяснилось, что в целях пожарной безопасности этот продукт можно применять только на улице, а не в закрытом помещении.

«Проект интересный. Но материал надо довести до потребительских свойств. Может, какая-то добавка нужна. Занимайтесь, мне доложите. Посмотрите, где его можно сейчас применять. Может, пока ограниченно», – обратился Минниханов к представителям Минстроя и Минпромторга.

Компания «Татнефть-Пресскомпозит» презентовала решения для сетей горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения. «В этом году провели испытания в аккредитованной лаборатории Новосибирска, наши трубы единственные в России выдерживают температуру 130 градусов», – заметил ведущий специалист по продажам Ильмас Габидулин.

«Надо посмотреть, где эти решения уже использованы. Здесь электрозащита не нужна, и накипь не возникает. Проблем с температурой нет. Подходит для горячего водоснабжения. Серьезный проект, давайте изучим. Хорошее предложение», – ответил Минниханов.

Компания «Полипласт-УралСиб» занимается производством полимерных порошков для сухих строительных смесей, жидких комплексных добавок для строительной отрасли, поликарбоксилатов.

«Ряд наших продуктов не имеют аналогов в России. Создание новых мощностей направлено на потребности рынка, в том числе в области импортозамещения таких продуктов, как водная дисперсия винилацетата и этилена, полимерные порошки. Эти продукты до недавнего времени на российском рынке были представлены только зарубежными производителями, в основном европейскими. В настоящее время – это азиатские компании», – отметил гендиректор компании Илья Горобец.

Минниханов поручил определить объекты, где можно использовать эту продукцию. «Эти материалы очень нужны. Надо шире их воплощать. Когда проектируем проекты, сразу можно закладывать материалы, которые у нас производятся, если уверены в их качестве и долговечности. Молодцы, мы – ваши помощники», – заявил он.

Систему инструментальной диагностики гидроизоляционных покрытий и предупреждения протечек представил гендиректор ООО «Панорама» Сергей Чернов. Она помогает в полтора – два раза увеличить срок службы кровли.

«С помощью этой системы проверки кровли идут миллиметр в миллиметр. Компания не стоит на месте, продвигается дальше. Сейчас разрабатывают датчики, которые заранее покажут протечку, то есть не когда она уже произошла», – оценил разработку министр строительства, архитектуры и ЖКХ.

Минниханов добавил, что проблемы с кровлей возникают, когда ее некачественно укладывают или повреждают. «Давайте со следующего года на 100% использовать этот материал. И ежегодно проводить проверку. Начинать укладку и приемку кровли можно с помощью этой системы», – сказал он.

На круглом столе также был презентовал проект бестраншейного метода восстановления сетей. Раис Татарстана поручил выбрать участок в Казани, чтобы испытать этот метод.

«Очень полезный разговор получился, интересные проекты. Все эти компании занимаются инновационными продуктами, надо работать с ними», – подытожил руководитель республики.