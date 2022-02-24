Рустам Минниханов: «Мы должны обеспечить консолидацию нашего общества, проявить единство»

Татарстанцам необходимо проявить единство и поддержать решение, принятое Президентом России Владимиром Путиным, о проведении специальной военной операции для помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Об этом сегодня сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Обеспечить слаженную работу всех систем жизнеобеспечения»

Ситуацию, которая складывается на территории Украины, руководитель республики прокомментировал перед началом заседания коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Рустам Минниханов: «В этих условиях мы должны обеспечить консолидацию всего нашего общества, проявить единство, поддержать решение, принятое руководством страны» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Сегодняшнее заседание проходит в условиях непростой международной обстановки. С учетом отказа Украиной от выполнения Минских соглашений, продолжающегося геноцида русскоязычного населения на юго-востоке Украины, растущей угрозы безопасности России со стороны киевского режима Президентом страны, Верховным главнокомандующим России Владимиром Путиным принято решение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Принято решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В этих условиях мы должны обеспечить консолидацию всего нашего общества, проявить единство, поддержать решение, принятое руководством страны, обеспечить слаженную работу всех систем жизнеобеспечения, предприятий и учреждений республики», – сказал Президент РТ.

ДНР и ЛНР провели мобилизацию на территорию республик и создали группировки войск

Президент России Владимир Путин сегодня утром выступил с обращением, в котором пояснил, что целью войсковой операции является защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

«В наши планы не входит оккупация украинских территорий», – подчеркнул российский лидер.

Президент России Владимир Путин сегодня утром выступил с обращением, в котором пояснил, что целью войсковой операции является защита людей Фото: kremlin.ru

О том, как развиваются события на территории Украины, в 13:00 журналистам рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, сегодня утром народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии украинской армии провели мобилизацию на территорию республик и создали группировки войск. В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил. Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ.

«Группировка войск Донецкой народной республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров, а группировка Луганской народной республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра. Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику», – доложил Конашенков.

«Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины, мирному населению ничего не угрожает»

Представитель Минобороны РФ уточнил, что армейские подразделения Украины продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик. В свою очередь Вооруженные силы РФ никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Высокоточным оружием российских военных выводится из строя только военная инфраструктура, объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы, авиация украинской армии.

Игорь Конашенков: «Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины, мирному населению ничего не угрожает» Фото: mil.ru

«Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», – подчеркнул Конашенков.

По данным Минобороны России, Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам «Белых касок». В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы массовыми жертвами среди гражданского населения Украины. Подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграм-каналы и социальные сети. Их целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах.

«Особо хочу подчеркнуть: Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины, мирному населению ничего не угрожает», – заявил Конашенков.

«Запуск Северо-Крымского канала – это новое окно возможностей для Крыма»

Любопытно, что военная операция поможет не только жителям юго-востока Украины, но и крымчанам. Глава региона Сергей Аксенов выразил надежду, что решение Президента РФ поможет прервать блокада полуострова со стороны Украины, которая прекратила поставки пресной воды из Днепра, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды», – написал Аксенов.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду, что решение Президента РФ поможет прервать блокада полуострова со стороны Украины Фото: kremlin.ru

Глава региона уточнил, что канал уже сегодня может принимать днепровскую воду, для этого нужна только политическая воля. «Думаю, что эта воля будет благодаря тем решениям, которые принял наш Президент, и действиям Вооруженных Сил России. Запуск Северо-Крымского канала – это новое окно возможностей для Крыма. Канал готов, есть технические нюансы, которые позволят буквально в течение двух суток привести систему в порядок», – подчеркнул Аксенов.

До воссоединения Крыма с Россией полуостров получал до 85% пресной воды по Северо-Крымскому каналу. Однако после референдума в марте 2014 года подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Это поставило граждан Крыма в очень сложную ситуацию.