Рустам Минниханов: Молодые мамы могут найти себе занятие, даже находясь дома с ребенком

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что мамы, находясь дома по уходу за малышом, могут найти себе занятие по душе.

«Неправильно, когда молодые мамы после рождения ребенка просто сидят дома. Можно параллельно с уходом за ребенком найти себе интересное занятие. Сейчас условия быта немного другие», — сказал Президент в ходе встречи с работницами сферы информационно-коммуникационных технологий и связи.

В то же время Рустам Минниханов выразил пожелание, чтобы ребенок до трех лет оставался на домашнем воспитании.

«Современные условия жизни отличаются. Если ты родил ребенка, за ним надо смотреть. Неправильно чуть ли не с рождения отводить его в садик», — сказал Президент.