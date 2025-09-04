Рустам Минниханов: Мировые судьи рассматривают более 70% всех судебных дел в РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил представителей судейского сообщества с 25-летием образования мировой юстиции республики. Его приветствие на круглом столе, посвященном этому юбилею, зачитал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Возрожденный в нашей республике четверть века назад институт мировых судей стал важнейшим звеном государственной структуры по обеспечению конституционных прав граждан на судебную защиту. Его успешное становление и развитие – яркий пример плодотворной реализации федеральной судебной реформы», – отметил в своем приветствии Минниханов.

Он подчеркнул, что мировые судьи Татарстана рассматривают более 70% всех судебных дел в республике. «Это колоссальная нагрузка, с которой вы безупречно справляетесь, демонстрируя высочайший профессионализм, ответственность и верность принципу справедливости», – говорится в обращении Раиса РТ.

Минниханов поблагодарил мировых судей за добросовестный труд и вклад в развитие судебной системы республики. Он также пожелал им, чтобы их деятельность и в дальнейшем служила торжеству справедливости и верховенству закона.

Особые слова благодарности Раис РТ выразил ветеранам, стоявшим у истоков мировой юстиции. «Отрадно, что пятеро из первых назначенных мировых судей продолжают свое служение, передавая накопленный ценный опыт молодым коллегам», – заметил он.