Рустам Минниханов: «Миллионы мусульман во всем мире воздают хвалу Всевышнему»

Рустам Минниханов: «Ураза-байрам отражает стремление мусульман к миру, добру и благочестию»

Ураза-байрам — это день, когда верующие Татарстана собираются в мечетях, чтобы восславить Аллаха и поприветствовать друг друга. Главные атрибуты Ураза-байрам — щедрая помощь нуждающимся, душевная проповедь и дружеское общение.

В своем обращении к верующим Президент Татарстана напомнил, что на протяжении священного месяца Рамадан, с 12 апреля по 12 мая, мусульмане республики читали молитвы Всевышнему, совершали милосердные дела и богоугодные поступки, строго следовали правилам.

«И ныне, по прошествии многих веков, миллионы мусульман во всем мире по-прежнему воздают хвалу Всевышнему за его безграничные щедроты и дарованную возможность жить, творить, созидать и приумножать свой род», — отметил руководитель республики.

Президент также подчеркнул, что к великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы.

«Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых. Убежден, что эта трагедия еще больше сплотит татарстанцев, и мы сделаем все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — сказал Рустам Минниханов, пожелав всем верующим мира, здоровья, любви и милосердия.

Президент Татарстана осмотрел здание медресе «Мухаммадия» в Казани после реставрации

После богослужения Рустам Минниханов осмотрел отреставрированное здание медресе «Мухаммадия» в Казани. Экскурсию по обновленному зданию учебного корпуса медресе «Мухаммадия» после ремонтно-реставрационных работ провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Они осмотрели и обсудили техническое и методическое оснащение медресе, качество преподавания, систему учебного процесса.

Рустам Минниханов положительно оценил ремонтно-реставрационные работы и обсудил вопросы дальнейшего развития учебного центра «Мухаммадия».

При осмотре учебного центра руководителя республики сопровождали руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Медресе «Мухаммадия» является одним из старейших исламских учебных заведений России. История медресе ведется с 1882 года, когда отец выдающегося религиозного деятеля, видного просветителя Галимжана Баруди Мухаммеджан основал одноэтажное каменное здание. Благодаря стараниям Баруди медресе «Мухаммадия» стало известно не только среди татар, но и среди многих тюркских народов. За время до революции медресе выпустило более тысячи студентов.

В настоящее время в медресе «Мухаммадия» обучаются 1200 шакирдов. Обучение ведется по 56 предметам (богословские и светские науки) на татарском и арабском языках, в начальном этапе обучения пояснения частично даются на русском языке. Основной упор делается на изучение арабского языка. Всего в медресе трудятся 28 преподавателей. Все наставники имеют высшее религиозное и светское образование.

Муфтий РТ: Сегодня татарстанцы помолятся за души погибших и выздоровление раненных

Сегодня во всех мечетях республики будут посвящены молитвы погибшим при нападении на казанскую школу № 175, а также с пожеланиями выздоровления пострадавшим. Об этом в своем выступлении по случаю окончания мусульманского поста — Ид аль-Фитр сказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

«Единоверцы, разделяющие горе и боль потерявших детей в кровопролитной стрельбе, просящие у Создателя исцеления раненным, в печали провожающие месяц Рамадан и с любовью встречающие Уразу, приветствую вас», — обратился муфтий к собравшимся на праздничный намаз в казанской Галеевской мечети.

Камиль Самигуллин отметил, что последние дни Рамазана потрясла ужасная трагедия. Стрелявший в упор в детей в казанской школе зверь поверг республику в траур. Никакими «Словами нельзя описать то, что сейчас чувствуют потерявшие своих детей и близких», — сказал хазрат.

Равиль Гайнутдин: Этот человек хладнокровно убил девять жизней в Татарстане

Председатель Духовного управления мусульман России, муфтий Равиль хазрат Гайнутдин во время проповеди в Москве также вспомнил казанскую трагедию. «Этот человек хладнокровно убил девять жизней в Татарстане», — сказал он.

«В этом году Ураза байрам омрачен трагедией в Казани. Мы искренне разделяем несчастье наших братьев, молимся и думаем, как же можно избежать таких трагедий в будущем», — обратился муфтий к россиянам.

Равиль хазрат отметил, что без традиционных ценностей, таких как семья, честь, уважение к старшим, забота о младших, человечество избирает нечестивый путь.