Рустам Минниханов: Механизм эскроу-счетов заработал эффективно

В России около 83% жилья строится по правилам эскроу. Механизм эскроу-счетов заработал эффективно. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании президиума Госсовета РФ по строительной отрасли и сфере ЖКХ с участием главы государства Владимира Путина.

«Переход на эскроу-счета по долевому строительству позволил обезопасить средства наших граждан, – сказал руководитель республики. – Просили бы сократить время получения средств застройщиками, обеспечив раскрытие счетов после получения заключения о соответствии построенного объекта. Экономия времени в этом случае составит от двух недель до двух месяцев. Это требует проработки механизма».

Минниханов напомнил, что на заседаниях комиссии Госсовета России по направлению «Строительство, ЖКХ и городская среда» подробно рассматривался проект Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

«Все регионы приняли активное участие в данной работе и направили свои предложения. В целом проект стратегии поддерживается всеми регионами. Всему этому предшествовала огромная работа, которую мы провели при вашей, Владимир Владимирович, поддержке и при поддержке Правительства страны по исполнению решений заседания президиума Госсовета РФ в 2019 году», – отметил Президент РТ.