Рустам Минниханов: «Лига студентов» РТ сегодня объединяет более 240 тыс. молодых людей

В КСК КФУ УНИКС прошел праздничный концерт, приуроченный к 30-летнему юбилею «Лиги студентов» Республики Татарстан. На сцену вышли лучшие творческие коллективы региона, а также выступил певец Марат Яруллин. Поздравительное письмо в адрес организации направил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Его со сцены зачитала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Поздравляю Лигу студентов Республики Татарстан – одну из ведущих молодёжных организаций республики – с тридцатилетием со дня основания. В настоящее время Лига студентов объединяет под своим началом более двухсот сорока тысяч целеустремлённых молодых людей. За три десятилетия организация прошла большой путь, став надёжным партнёром республики в реализации молодёжной политики и настоящей кузницей кадров, лидеров и профессионалов», – рассказал в письме Минниханов.

В республике уделяется большое внимание поддержке студенческой молодёжи: реализуются государственные программы, развивается инфраструктура образовательных организаций, утверждены гранты и стипендии, оказывается поддержка студенческому самоуправлению и создаются условия для самореализации молодёжи в течение всего периода обучения. Несомненно, «Лига студентов» Республики Татарстан играет ключевую роль в реализации этих задач, развитии студенческого общественного движения и укреплении статуса Казани как одной из ведущих студенческих столиц России, добавил Раис РТ.

«Лига студентов» Татарстана – это уникальная организация для всей страны, объединяющая учащихся вузов и ссузов всей республики и реализует огромное количество проектов, добавил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

««Лига студентов» формирует огромный кадровый потенциал для нашей республики и страны в целом. Это серьезная опора для государства. 30-летний опыт показывает, что в свое время было принято очень правильное решение о создании такой организации», – подчеркнул он.

Среди особенно важных проектов Лиги министр отметил жилищный конкурс, транспортный грант, различные форумы и мероприятия.

«Лига студентов» Татарстана создавалась как инициатива трёх вузов: КГМУ, КФУ и КНИТУ-КХТИ. Но со временем превратилась в организацию, объединяющую все вузы и ссузы республики, рассказал президент «Лиги студентов» РТ Шамиль Якупов.

«Сегодня «Лига студентов» Татарстана охватывает более 120 колледжей, свыше 45 вузов. Во всех них у нас есть свои студенческие советы, профкомы, сообщества. Мы стали мостиком между органами власти и студентами», –пояснил он.

На концерте были отмечены те, кто внёс большой вклад в развитие организации и награждены активисты.