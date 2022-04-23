Рустам Минниханов: Кто прошел через руки «Созвездия» — прошел большую школу

Фото: © Владимир Васильев

Подведены итоги масштабного республиканского проекта - XXII ежегодного открытого республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Традиционно он завершился гала-концертом с участием победителей и лауреатов фестивального движения этого года.

Около четырех часов ярких номеров: от задушевных песен до народных «гуляний», от искренних диалогов до акробатических зарисовок представили дети со всей республики, прошедшие сложнейшие отборочные этапы. Компетентному жюри предстояло отобрать из более чем 60 тыс. талантов самые яркие самородки, в том числе обладателей Гран-при проекта. Ими стали Театр песни «Мизгел» из Набережных Челнов и Ансамбль танца «Ак инеш» из села Актаныш.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Со сцены призеров с заслуженной победой поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Этот фестиваль - наша возможность дойти до каждого населенного пункта республики и отыскать все таланты. Только в этом году в “Созвездии” приняли участие более 60 тыс. детей, а за все это время - более миллиона. И может не все дети стали профессиональными артистами, но все они обрели здесь друзей и бесценные навыки. Каждый, кто прошел через руки “Созвездия”, прошел большую школу и уже является победителем», - сказал руководитель республики.

Отдельно он поблагодарил генерального продюсера фестивального движения Дмитрия Туманова, создавшего и развивающего уникальный фестиваль, и всех причастных к его реализации: представителей жюри, организационный комитет, глав районов, педагогов и родителей участников.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Далее были объявлены обладатели специального приза «Достояние республики», вручаемого за сохранение национальных традиций. Его удостоились хореографический коллектив «Лаборатория» из города Мамадыш и Адиля Зиннатуллина из села Высокая Гора.

Отметим, что в этом году специальный приз вручался впервые. Инициативу о его создании выдвинул Государственный ансамбль песни и танца РТ. Коллектив пригласит обладателей награды выступить с ним на юбилейном концерте на сцене Татарского театра оперы и балета имени Джалиля. Также у юной вокалистки будет уникальная возможность записать песню в профессиональной звукозаписывающей студии.

«Уже прозвучало с этой сцены, что наш проект „Созвездие“ — это достояние Татарстана. Но я должна сказать значительно больше: наш проект „Созвездие“ — это достояние Российской Федерации», — заявила депутат Госдумы РФ, член думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она также зачитала приветственное письмо от лица ответственного секретаря Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, советника министра иностранных дел РФ Григория Орджоникидзе, в котором отмечалось значение созидательной миссии фестиваля по выявлению и поддержке талантов, сохранению культурного и духовного наследия народов России.

Напомним, что в фестивальном движении приняли участие дети со всей республики. Ребята прошли отбор на 10 зональных этапах и суперфинале. На заключительный тур проекта было допущено более 6 тысяч детей.

«Волнительно, когда на твоих глазах зажигаются новые звезды. Ощущение, что на небосклоне зажглось еще больше новых ярких звездочек нашего самого близкого „Созвездия“ Татарстана», — отметила председатель РОО «Женщины Татарстана», председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Юные дарования демонстрировали свои таланты в семи номинациях: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип».

Во время отборочных туров дети не только выступали на площадках республики, но и продолжали обучаться — в рамках проекта уже состоявшиеся артисты проводили мастер-классы для всех желающих. А члены отборочной комиссии организовали круглые столы для педагогов.

Напомним, фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова.