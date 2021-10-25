Рустам Минниханов: Количество татарстанских продавцов на маркетплейсах выросло в 5 раз

С начала года количество татарстанских продавцов на маркет-плейсах выросло в несколько раз, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании проходящей в Казани Всероссийской конференции по электронной коммерции и интегрированным услугам.

«В текущем году Татарстан демонстрирует темпы роста рынка электронной торговли, опережающие средний показатель по стране. За 9 месяцев этого года количество татарстанских продавцов на маркет-плейсах выросло в пять раз», — отметил Минниханов.

В пресс-службе бизнес-омбудсмена республики журналистам сообщили, что количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось с 3 тыс. на конец декабря 2020 года до 16 тыс. на конец сентября 2021 года.

Всероссийская конференция по электронной коммерции и интегрированным услугам, открывшаяся сегодня в Казани, собрала более 220 представителей компаний рынка электронной торговли, транспортных и логистических услуг России, Швейцарии, Дании, США, Турции, Китая, Казахстана, а также предприятий, занимающихся внешнеторговой деятельностью из 8 регионов России. В том числе, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Чувашии, Удмуртия и Краснодара.