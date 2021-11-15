Рустам Минниханов: Каждый участник фестиваля «Безнен заман» должен быть победителем

Сегодня в КРК «Пирамида» проходит Гала-концерт IX Ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман». Открытие посетил Президент РТ Рустам Минниханов, который поздравил участников с выходом в финал проекта, а также предложил найти новые формы проведения фестивального движения.

«Я считаю не совсем справедливым, что среди участников выделяются лауреаты. Думаю, что каждый из участников этого проекта уже победитель. Нужно найти какую-то форму проведения, чтобы каждый чувствовал себя победителем», — предложил со сцены Президент Республики.

Он заметил, что уровень представляемых концертных номеров в рамках проекта растет из года в год, а мастерству участников могут позавидовать профессиональные артисты.

«То, что вы будучи профессионалами своего дела находите в себе творческие задатки и реализовываете их на этой площадке, достойно восхищения. Желаю вам дальнейших производственных и творческих успехов», — обратился к молодежи Рустам Минниханов.

Напомним, фестивальное движение «Наше время — Безнен заман» действует в республике при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В этом году культурное событие посвящено Году родных языков и народного единства.