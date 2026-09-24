Рустам Минниханов: Казанский юридический форум стал эффективной площадкой

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казани в здании театра Камала открылся V Казанский международный юридический форум. Пленарное заседание открыл Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«За 5 лет Казанский юридический форум стал эффективной площадкой, где профессиональное юридическое сообщество, органы публичной власти, науки и бизнеса могут обсудить значимые вопросы права», – сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он подчеркнул актуальность темы устойчивого развития и привел примеры татарстанских компаний, которые придерживаются принципов ESG: «Татнефть», «СИБУР», «Ак Барс Банк», «Технополис «Химград».

«Принципы устойчивого развития находят свое воплощение в конкретных бизнес-решениях, приобретают все более выраженную практическую ценность и приносят измеримую пользу», – отметил Раис.