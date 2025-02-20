Рустам Минниханов: Казань сегодня узнаваема в мире

За 2024 год в Казани прошло огромное количество международных мероприятий с широким охватом стран мира, главным из которых стало уникальное для всей России событие – саммит БРИКС. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, подводя итоги отчетной сессии Казгордумы.

«Мы понимаем, что здесь вся республика работала, но все это происходило в Казани, и сегодня она в мире узнаваема. В подтверждение этому несколько дней назад в Саудовской Аравии министры культуры стран ОИС единогласно проголосовали за то, что в 2026 году Казань станет культурной столицей исламского мира», – подчеркнул Минниханов.

Он отметил, что в столице Татарстана есть проблемы с ремонтом зданий, серьезные вопросы, связанные с состоянием пригородов, экологией и инфраструктурой. По его словам, быстро эти проблемы не решить, однако пути их решения будут проработаны в ближайшее время.

«Посмотрите на коммунальную инфраструктуру. На федеральном уровне есть решение, и мы договорились ежегодно на 10 млрд рублей эту задачу поддерживать», – привел пример Раис Татарстана.

Он добавил, что благоустройство дворов планируется завершить в ближайшие два года, после чего появится возможность решать другие серьезные проблемы.

Минниханов напомнил, что в этом году страна отмечает 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне, и поручил организовать все мероприятия на самом высоком уровне.

В завершение своей речи Раис Татарстана отметил, что главный вызов для всей страны – обеспечение победы в специальной военной операции. «Наша главная задача – поддержка участников СВО и их близких. Мы всегда должны быть рядом», – резюмировал он.