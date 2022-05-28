Рустам Минниханов: «Каравон становится точкой притяжения для жителей страны»

В селе Никольское Лаишевского муниципального района Республики Татарстан подходит к своему завершению ежегодный русский народный праздник «Каравон», приуроченный к престольному празднику Николая Чудотворца. В этом году праздник проводится в юбилейный, 30-й раз. В нем принимают участие мастера традиционных промыслов, народные исполнители и этнографические ансамбли.

Число участников побило прошлогодний рекорд — более 170 коллективов со всей республики и из регионов Российской Федерации и свыше 150 мастеров в различных ремеслах.

Мастера и мастерицы привлекали внимание гостей праздника изготовленными ими самими изделиями. Здесь и деревянные свистульки, и вычурные ложки, и традиционные матрешки, и вязаные игрушки в виде персонажей из русского фольклора. Тут были изделия народно-художественных промыслов мастеров и ремесленников на любой вкус и цвет, а главное — кошелек.

«Я представляю вологодское кружево — цепную технику плетения. Это и воротнички, и жилеты, и жабо, и галстуки, и салфетки, и многое другое. Продукция недешевая, не все ее могу себе позволить. Но находятся любители кружева, настоящие ценители. Кто-то интегрирует их и в современные одежды — мы плетем даже чокеры», — рассказала потомственная кружевница Елена Флюр, семья которой занимается этой деятельностью еще с XVII века.

Гостей также ждала обширная развлекательная программа фольклорного праздника — около 20 площадок, среди которых традиционные «Ярмарочные ряды», «Молодецкие забавы», «Кузнечный двор», «Концертная площадь», «Хороводная поляна», «Выставка русского костюма» и другие.

Впервые на празднике прошел масштабный фестиваль-конкурс резчиков по дереву «Резное совершенство». Финалисты конкурса — мастера по художественной обработке дерева соревновались в скоростной резьбе по дереву, изготовлении скульптур, ложкарном мастерстве и лозоплетении.

Ближе к обеду мероприятие посетили и татарстанские деятели во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Делегацию встретили как полагается по традиции — хлебом-солью. Не остались гости и без подарков — всем вручили шарф и бейсболку с символикой «Каравона».

Несмотря на усиливавшийся дождь, участники делегации с интересом заглянули в «Город мастеров», оценили интерактивную площадку «Молодецкие забавы», «Кузнечный дворик». Участвовать в народных играх Рустам Минниханов не стал, дав возможность показать себя представителям молодежи. Зато с интересом взял в руки молоток на «Кузнечном дворике» и сделал одно из восьми отверстий в подкове.

По старинной традиции участники разыграли каравон — водили хоровод, держась за мизинцы, ходили «утиным» шагом, то уменьшая, то увеличивая круг. Они сумели вовлечь в это действо и Рустама Минниханова, который с радостью присоединился к древнему обряду.

На официальном открытии Рустам Минниханов обратился к присутствующим. «Каравон первым начинает наши традиционные праздники. После него уже идут и марийский, и чувашский, и татарский традиционные праздники. Он стал узнаваемым брендом нашей республики», — заметил Президент РТ.

Он поблагодарил всех участников проекта, среди которых более 170 коллективов и свыше 150 мастеров. Не остались без внимания и организаторы праздника — представители руководства района, ставшие инициативной группой проведения мероприятия. «Русская культура — это основа нашей страны. И я искренне благодарен за этот красивый праздник», — сказал Минниханов.

Президент РТ также добавил, что благодаря проведению «Каравона» были возрождены многие традиционные умения, которые сегодня передаются и молодому поколению. «Именно поэтому Каравон становится точкой притяжения не только жителей республики, но и других регионов. Хотелось бы, чтобы он продолжал развиваться и крепнуть», — резюмировал Рустам Минниханов.