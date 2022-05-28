Рустам Минниханов: «Каравон стал узнаваемым брендом Татарстана»

Президент РТ Рустам Минниханов посетил русский народный праздник Каравон. В 30-й раз он традиционно проходит в селе Никольское Лаишевского района РТ.

«Каравон первым начинает наши традиционные праздники. После него уже идут и марийский, и чувашский, и татарский традиционные праздники. Он стал узнаваемым брендом нашей республики», - заметил Президент РТ.

Он поблагодарил всех участников проекта - более 170 коллективов, более 150 мастеров народного ремесла. Не остались без внимания и организаторы праздника, руководство района, ставшие инициативной группой проведения старинного праздника.

«Русская культура - это основа нашей страны. И я искренне благодарен за этот красивый праздник», - сказал он.

Он заметил, что благодаря проведению «Каравона» были возрождены многие традиционные умения, которые сегодня передаются и молодому поколению.

«Именно поэтому Каравон становится точкой притяжения не только жителей республики, но и других регионов. Хотелось бы, чтобы он продолжал развиваться и крепнуть», - резюмировал Рустам Минниханов.

Напомним, что в эти минуты в селе Никольское Лаишевского района проходит ежегодный русский народный праздник «Каравон», приуроченный к престольному празднику Николая Чудотворца. Празднование продолжится до 18.00.