«Не уступают западному аналогу»: 12 тысяч ноутбуков для учителей Татарстана

Школы республики в ближайшие 10 дней получат 12 тыс. ноутбуков. Компьютерная техника, на которой установлено полностью российское программное обеспечение, собирается в республике. Как в Татарстане реализуют программу импортозамещения в сфере IT-технологий, сегодня проверил Президент РТ Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов сегодня посетил завод по производству вычислительной техники «ICL-Техно» в Лаишевском районе Фото: president.tatarstan.ru

«Качественное образование невозможно без цифровизации»

Рустам Минниханов сегодня посетил завод по производству вычислительной техники «ICL-Техно» в Лаишевском районе. Руководитель республики осмотрел инженерный центр, где ведется сборка процессоров, и пообщался со специалистами компании.

Он отметил, что предприятие выполняет в том числе большую социальную роль – компьютеры, которые собираются на его площадке, поставляются в школы и больницы республики. В этом году в школы планируется направить 12 тыс. ноутбуков татарстанского производства. Рустам Минниханов сегодня вручил первую партию, предназначенную 10 выдающимся учителям информатики. Они подготовили выпускников, получивших 100 баллов по ЕГЭ, призеров олимпиад, среди них и победители конкурса педагогов.

«Мы понимаем, что сегодня перед ICL стоят новые вызовы по импортозамещению. В целом по стране та работа, которая ведется, дает уверенность, что мы найдем решение любой ситуации», – сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов сегодня вручил первую партию ноутбуков, предназначенную 10 выдающимся учителям информатики Фото: mon.tatarstan.ru

Руководитель республики подчеркнул, что ноутбуки очень востребованы и программа по оснащению ими школ продолжится и далее. «Мы понимаем, что это дорогое удовольствие, но сегодня качественное образование невозможно без цифровизации», – сказал Рустам Минниханов.

Руководитель республики отметил, что большую поддержку оказывает федеральный центр – сегодня все школы обеспечены высокоскоростным интернетом. В этом году реализуется программа обеспечения всех школ в стране качественным беспроводным интернетом Wi-Fi.

Как отметил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, вся партия – 12 тыс. ноутбуков – будет вручена в течение 10 дней.

В Татарстане много лет реализуется проект «Ноутбук – учителю». Например, в рамках предыдущей программы – с 2010 по 2018 год за счет бюджетных средств республики было закуплено и передано преподавателям более 90 тыс. ноутбуков. Спонсорскую поддержку в закупке новой партии оказал один из банков РТ.

В этом году в школы планируется направить 12 тыс. ноутбуков татарстанского производства Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ноутбуки – рабочие лошадки для повседневной работы»

Генеральный директор компании «ICL – КПО ВС», директор производственного кластера Евгений Степанов сообщил журналистам, что ноутбуки для учителей произведены в рамках программы импортозамещения, которая уже три года действует на предприятии.

Он отметил, что сегодня на компьютерную технику устанавливается операционная система отечественной разработки, сертифицированная Федеральной службой технического экспортного контроля страны, – АльтЛинукс. Кроме того, она оснащена офисным программным обеспечением двух российских разработчиков – «Мой Офис» и «Р7-офис», это аналоги Microsoft Office, которые включают текстовые, табличные редакторы, редакторы презентаций.

«Ноутбуки для учителей – специальный заказ. По нему мы произвели 12 тыс. ноутбуков для учителей Татарстана за один месяц. Ноутбуки – рабочие лошадки для повседневной работы. Они легкие и тонкие. Там установлена российская операционная система, а также офисные продукты», – отметил он.

Евгений Степанов сообщил, что ноутбуки для учителей произведены в рамках программы импортозамещения, которая уже три года действует на предприятии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, установленное программное обеспечение не уступает западному аналогу. «Интерфейс у продуктов интуитивно понятный. Я думаю, со временем учителя перейдут на них и будут работать как раньше», – сказал Степанов.

«Перестраиваемся на китайский рынок»

Директор департамента продаж и маркетинга компании Ильдар Вагизов во время проведения экскурсии сообщил, что компания в прошлом году закупила большой объем комплектующих, которых должно хватить для производства на этот год.

Ильдар Вагизов сообщил, что компания в прошлом году закупила большой объем комплектующих, которых должно хватить для производства на этот год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С точки зрения импортозамещения мы как компания сами проектируем материнские платы (печатная плата – основа построения модульного устройства, – прим. Т-и), являемся ее правообладателями и сами ее печатаем. У нас есть специальные станки, которые напыляют микросхемы», – сказал он.

Однако, по его словам, в России не налажено производство диодов для микросхем. «Маленькие диоды в микросхемах созданы не в России. Пока у нас нет нужных размеров и типологий для создания такого класса комплектующих. Они поставлялись из Тайваня, Японии и США. Но сейчас мы перестраиваемся на китайский рынок», – сказал он.

Вагизов добавил, что сейчас есть трудности с приобретением процессоров Intel. «Процессор Intel достаточно сложно купить. Напрямую невозможно это сделать. Но есть новые логистические пути. Пока справляемся», – сообщил он.

Сейчас есть трудности с приобретением процессоров Intel Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для нас сегодня однозначно – время возможностей»

В настоящее время на IT-предприятии трудятся свыше 4 тыс. человек. «Все наши специалисты работают на своих местах. Начало всей истории (после введения санкций Запада, – прим. Т-и) не привнесло никаких драматических событий для нас. Более того, мы привлекаем новых сотрудников, потому что появляется новая работа. Мы уже несколько лет активно занимаемся импортозамещением программного обеспечения и оборудования. Для нас сегодня однозначно время возможностей», – сообщил Степанов.

Евгений Степанов сказал, что материнские платы, которые выпускает предприятие, используются по всей стране.

«Мы уже несколько лет занимаемся разработкой программного обеспечения на открытых исходных кодах. В прошлом году наш завод произвел 121 тыс. изделий, 69 тыс. из них – на российских материнских платах», – сказал он.

В настоящее время на IT-предприятии трудятся свыше 4 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава компании считает, что импортозамещение предоставляет дополнительные возможности для отечественных производителей. «Буквально в январе мы разработали и уже показывали на коллегии (Минцифры РТ, – прим. Т-и) наши новые разработки – материнские платы под российские процессоры: Байкал-М и Байкал-С. Дальше мы планируем расширять свою деятельность. Надеемся, что у разработчиков российских процессоров все сложится и будет больше возможностей», – сказал он.

«Нам нужно выходить на 1 млн изделий в год»

На совещании с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова председатель совета директоров компании «ICL – КПО ВС» Виктор Дьячков представил руководителю республики презентацию с планами по расширению производства высокотехнологичной техники за счет завода по печатным платам и завода по монтажу печатных плат.

Виктор Дьячков представил презентацию с планами по расширению производства высокотехнологичной техники за счет завода по печатным платам и завода по монтажу печатных плат Фото: president.tatarstan.ru

«Нам нужно выходить на 1 млн изделий в год. Но нам нужен сильный инвестор, который мог бы лоббировать интересы, чтобы получать заказы от федерального правительства», – сказал Дьячков.

Он пояснил, что предприятие готово расширять производство оргтехники и собственными силами. «Сейчас мы приступаем к реализации первой схемы вместе с Иннополисом. Мы готовы сделать первую очередь по монтажу печатных плат на 300 тыс. изделий. А в целом задача выходить на 1 млн изделий в год, потому что емкость рынка РФ по рабочим местам, то есть ноутбукам и моноблокам, – она примерно 10 млн в год. То есть 10 млн – это идет только обновление того парка, который уже есть», – привел расчеты Дьячков.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru