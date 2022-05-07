«Сохранить подвиг каждого»: в Татарстане осталось 359 участников Великой Отечественной

Поддержку ветеранов, увековечение памяти героев и необходимость начала подготовки к 80-летию Победы, обсудили на заседании оргкомитета по проведению празднования в Татарстане 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В мероприятии принял участие Президент республики Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов принял участие в заседании оргкомитета по проведению празднования в Татарстане 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: president.tatarstan.ru

В Татарстане проживает 359 участников Великой Отечественной войны

В Татарстане проживает 359 непосредственных участников Великой Отечественной войны. Всего в категории, которая приравнена к участникам Великой Отечественной войны, включая жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, насчитывается 17,9 тыс. человек, рассказала заместитель Премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

По словам вице-премьера, в 2015 году количество человек во всех категориях ветеранов составляло 76,8 тыс. непосредственных участников Великой Отечественной войны на тот момент было 3,5 тыс.

«Время неумолимо, число участников Великой Отечественной войны сокращается. Наша задача — сохранить подвиг каждого, не допустить фальсификации и переписывания истории. И противодействовать этому можно только основываясь на достоверных фактах и цифрах», – отметила Фазлеева.

Лейла Фазлеева: «Время неумолимо, число участников Великой Отечественной войны сокращается» Фото: president.tatarstan.ru

Она добавила, что учеными республики, государственными общественными организациями, средствами массовой информации проводится системная работа по поиску современных механизмов, каналов, форматов по продвижению информации, основанной на документальных свидетельствах, содержащих сведения о событиях военных лет.

«Для продолжения работы и возможной корректировке данных о призванных и погибших воинах в муниципальных районах созданы рабочие группы для организации работы по воинам, чьи судьбы связаны с нашей республики. К работе необходимо подключить краеведческие формирования, а также представителей объединения “Волонтеры Победы”. Российское историческое общество тоже активно принимает в этом участие. Эта работа крайне важна в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», – подчеркнула докладчик.

Более 19 тыс. ветеранов получили субсидию на приобретение жилья

Лейла Фазлеева заметила, что важной и значимой формой поддержки ветеранов является обеспечение их жильем. Так, с начала реализации программы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны из федерального бюджета Татарстану было направлено более 20 млрд рублей.

Важной и значимой формой поддержки ветеранов является обеспечение их жильем Фото: bugulma-tatarstan.ru

«19,1 тыс. ветерана получили субсидию на приобретение жилья. В этом году жилищные условия улучшат еще два гражданина из числа ветеранов, – сообщила вице-премьер. – За последние годы силами муниципальных районов с привлечением неравнодушных жителей и руководителей предприятий республики осуществлен ремонт 165 жилых помещений ветеранов. На данный момент продолжается работа по шести объектам».

Докладчик подчеркнула, что все меры социальной поддержки ветераном Великой Отечественной войны оказаны в полном объеме. «Особое внимание уделяется вопросам социального обслуживания ветеранов войны. Одним из востребованных направлений социального обслуживания является надомная работа», – сказала она.

Заместитель Премьер-министра уточнила, что в Татарстане услуги на дому получают более 2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

«Для одиноких ветеранов войны, в значительной степени утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в круглосуточном постороннем уходе актуальной формой жизнеустройства является стационарное обслуживание. В домах-интернатах сегодня проживают 56 ветеранов. Для них созданы комфортные условия, максимально приближенные к домашним», – отметила Фазлеева.

В этом году диспансеризацию прошли более 8 тыс. ветеранов

Вице-премьер упомянула, что ветераны имеют право на внеочередное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения. Для них предусмотрено проведение ежегодного диспансерного осмотра.

Ветераны имеют право на внеочередное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения и ежегодный диспансерный осмотр Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Согласно республиканскому плану до 1 мая проведено углубленное диспансерное медицинское обследование 2,3 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. С учетом всех категорий ветеранов Великой Отечественной войны в этом году диспансеризацию прошли около 8 тыс человек», – констатировала Фазлеева.

При этом она подчеркнула, что такие мероприятия не ограничиваются только праздничными днями и проводятся в течение всего года. По словам докладчика, востребованными являются услуги высокотехнологичной медицинской помощи, особенно по профилям травматология, ортопедия и офтальмология.

«В течение года стационарное лечение ветеранам оказывают два госпиталя – в Казани и Набережных Челнах. Работают 68 гериатрических кабинетов на базе амбулаторно-поликлинических учреждений и поликлиник республики в 41 районе. В этом году планируется открыть еще 16 гериатрических кабинетов», – отметила она.

Фазлеева добавила, что с начала этого года 197 ветеранов получили стационарное лечение, выполнен 5 021 прием врача-гериатра.

«В годы Великой Отечественной войны на территории Татарстана было сформировано более 80 госпиталей, включая полевые. А в период максимального развертывания госпиталей, на 27 апреля 1942 года, функционировало 53 эвакуационных госпиталя», – проинформировала она.

Выполнены мероприятия по увековечению памяти героев в 39 районах

Заместитель Премьер-министра рассказала, что Татарстан принимает активное участие в проектах по увековечению важнейших исторических событий на федеральном уровне. «Это паспортизация, размещение сведений, ремонтно-восстановительные работы», – продолжила Фазлеева.

С 2018 года реализуется общественный проект «Герои Отечества» по увековечению памяти погибших и умерших героев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По ее словам, с 2018 года реализуется общественный проект «Герои Отечества». «Полностью выполнены мероприятия по увековечению памяти погибших, умерших Героев Отечества, Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда и Героев России в 39 муниципальных образованиях республики. В пяти муниципальных образованиях мероприятия продолжаются», – заметила докладчик.

Вице-премьер сообщила, что необходимо завершить присвоение имен героев улицам, площадям, организациям в Зеленодольском и Кукморском районах; установить бюсты, памятники и стелы в Казани и Чистополе, а также установить памятные доски 13 Героям Отечества в Казани, Бугульминском и Чистопольском районах.

«В Елабужском районе вчера установлена мемориальная памятная доска Герою Советского Союза Борису Сергеевичу Шабалину. Создание мемориальных музеев необходимо завершить по двум Героям Отечества в Казани. 9 мая запланировано открытие бюста Герою Советского Союза Борису Кузнецову на территории Казанской кадетской школы. Ведутся подготовительные работы по установке памятника Герою Советского Союза Магубе Сыртлановой в Казани. Работы планируется завершить в ближайшее время», – подчеркнула Фазлеева.

«Как фактор гордости за Родину более 70% молодежи называют Победу в Великой Отечественной войне», – сообщила вице-премьер РТ Фото: president.tatarstan.ru

Она добавила, что ветераны Татарстана достаточно активны – «они участвуют в общественной жизни, являясь примером жизнелюбия и стойкости». «В этом году Республиканским советом ветеранов организован конкурс народного творчества среди ветеранов. На конкурс представлено более 5,5 тыс. работ от 1,5 тыс. участников. В этом году традиционно проводится фестиваль самодеятельных исполнителей среди ветеранов “Балкыш”. В заключительных отборочных турах приняли участие около 3 тыс. ветеранов, а всего в предварительном прослушивании приняли участие более 20 тыс. человек», – заявила она.

По мнению вице-премьера, «ключ к сохранению исторической памяти лежит в воспитании молодого поколения». «Как фактор гордости за Родину более 70% молодежи называют Победу в Великой Отечественной войне, 50,8% – дружбу и сотрудничество народов России. Природа родной республики, межнациональные мир и согласие – это предмет гордости молодых татарстанцев», – констатировала она.

В Татарстане начнут подготовку к 80-летию Великой Победы

В завершение своего выступления Лейла Фазлеева предложила начать подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы. «Принимая во внимание, что в 2025 году мы отпразднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, считаем необходимым приступить к формированию плана мероприятий по празднованию этой даты уже сегодня», - сказал она.

Рустам Минниханов: «К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне нам уже сегодня надо начать подготовку плана мероприятий» Фото: president.tatarstan.ru

Предложение вице-премьера поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов. «К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет праздноваться в 2025 году, нам уже сегодня надо начать подготовку плана мероприятий», – согласился он с докладчиком.

Руководитель республики также подчеркнул, что количество ветеранов, участников той войны с каждым годом уменьшается, поэтому «наш долг – достойно провести чествование 80-летия Великой Победы».

Минниханов также поручил взять под особый контроль вопросы увековечения памяти героев. Он добавил, что редакция Книги Памяти внесла достойный вклад в популяризацию истории Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи. Подготовлены такие фундаментальные издания, как «Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Книга Героев Социалистического труда», «Кавалеры ордена Славы трех степеней» и другие.