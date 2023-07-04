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Рустам Минниханов изменил состав экспертного совета комиссии Госсовета России
Состав экспертного совета при комиссии «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» Государственного совета Российской Федерации пополнился замом руководителя Исполкома Казани Искандером Гиниятуллиным. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Комиссия занимается вопросами образования, жилья, промышленности, строительства и проектирования. Ее возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Искандер Гиниятуллин в мэрии Казани отвечает за вопросы ЖКХ и гражданской защиты. Также он работал главой комитета ЖКХ.
Отметим, что Президент России Владимир Путин ранее присвоил Гиниятуллину почетное звание заслуженного работника ЖКХ РФ.
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