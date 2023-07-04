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Общество 4 июля 2023 10:54

Рустам Минниханов изменил состав экспертного совета комиссии Госсовета России

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Фото: kzn.ru

Состав экспертного совета при комиссии «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» Государственного совета Российской Федерации пополнился замом руководителя Исполкома Казани Искандером Гиниятуллиным. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Комиссия занимается вопросами образования, жилья, промышленности, строительства и проектирования. Ее возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Искандер Гиниятуллин в мэрии Казани отвечает за вопросы ЖКХ и гражданской защиты. Также он работал главой комитета ЖКХ.

Отметим, что Президент России Владимир Путин ранее присвоил Гиниятуллину почетное звание заслуженного работника ЖКХ РФ.

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