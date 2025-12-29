Фото: t.me/nail_magdeev

Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил желание пятилетнего Егора из Набережных Челнов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Мечты продолжают исполняться! Участник Ёлки желаний пятилетний Егор из Набережных Челнов получил от Рустама Минниханова детскую игровую кухню», – написала она.

Подарок от имени Раиса РТ, а также сладкие подарки от города мальчику вручил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Егор – мальчик с ограниченными возможностями здоровья, пока не умеющий говорить, поэтому пожелание во всероссийской акции написала его мама.

«Встреча была теплой и искренней: видеть радость в глазах ребенка и благодарность родителей – это самая большая награда», – написал он в своем Телеграм-канале и поблагодарил всех, кто участвует в таких акциях. «Вместе мы создаем настоящие чудеса и дарим детям счастье новогоднего волшебства», – уверен Магдеев.

Напомним, лидер республики в этом году не раз принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Традиционно акция проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.