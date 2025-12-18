Рустам Минниханов исполнил детские мечты в рамках акции «Елка желаний»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в акции «Елка желаний», которая прошла в рамках XX съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» в ГТРК «Корстон». Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе мероприятия Минниханов снял с елки открытки с желаниями нескольких детей: 5-летнего Егора из Набережных Челнов, мечтающего об игровой кухне, 12-летнего Раниса из Казани, который попросил беспроводную колонку, а также 9-летнего Максима из Рубежного Луганской Народной Республики, желавшего шведскую стенку.

Ранее Раис Татарстана уже участвовал в акции в Казанском Кремле и исполнил три детские мечты.

К акции также присоединился руководитель администрации Раиса Асгат Сафаров, который взял на исполнение желания нескольких детей: встречу с волейбольным клубом «Зенит-Казань» для 9-летнего Радмира из Высокогорского района, беговые лыжи для 12-летнего Абдулкарима из Казани, подарок-сюрприз для 17-летней Зарины из Альметьевска, а также скейтборд для Юрия из Лисичанска.

Акция «Елка желаний» проводится в России ежегодно с 2017 года и охватывает детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот, детей из малообеспеченных семей, детей военнослужащих и мобилизованных, а также детей, проживающих в зонах конфликтов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в некоторых российских регионах, пострадавших от обстрелов.

В 2025 году акция стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2026 года. В Татарстане на сайт проекта ЕЛКАЖЕЛАНИЙ.РФ было направлено более 3 тыс. детских желаний.