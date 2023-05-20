Рустам Минниханов: Ислам может бороться против неправильных явлений в мире

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ислам играет в мире большую роль и может бороться против «неправильных» явлений в мире вместе с православием. Об этом Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил в ходе выступления на пленарном заседании XIII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная жизнь и религия». Форум проходит в выставочном центре «Казань Экспо».

В том числе, последователи ислама могут защищать традиционные ценности, подчеркнул Минниханов. «Вчера был большой форум, на котором выступал Патриарх Кирилл, – напомнил он. – Православие сегодня находит для себя поддержку в исламе. Мы знаем, что происходит в мире. Непонятно, куда все идет – появились родитель номер один, родитель номер два… <…> Это все неправильно, с этим надо бороться. С этим могут бороться религия ислам, православие», – сказал Минниханов.

Большая роль в воспитании детей и передаче новому поколению обычаев и традиций возлагается на татарских религиозных деятелей, добавил он. «Конечно, мы опираемся на вас. Вы наша надежда, поддержка. Если эту работу не будем вести в тесной связи с вами, то это никому не надо. Если мы хотим, чтобы у татар было будущее, надо собираться, советоваться, организовать работу с нашими медресе», – сказал руководитель республики и призвал привлекать к этой работе крупных меценатов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Неправильно надеяться только на государство», – добавил он.

Кроме того, Минниханов поблагодарил представителей мусульманского духовенства. «Не вы нас, а мы должны вас благодарить. У каждого из вас есть свое дело, свой бизнес, а это вы берете для себя как дополнительный труд. Мы это ценим. Верю, что и в будущем мы продолжим вместе плодотворно вести эту деятельность. Ее видит и президент России. Мир изменился, от России отстранились, а исламские страны остались с нами. А они приезжают к нам, в Казань», – сказал он.



«В течение двух дней вице-премьер РФ Марат Хуснуллин работает вместе с нами, во всех вопросах старается помочь. Эту работу ему поручили наш Президент [Владимир Путин], премьер-министр [Михаил Мишустин]. Когда у нас есть такие люди, можем творить большие дела», – сказал Раис Татарстана. Его слова участники форума встретили аплодисментами.



После выступления Рустам Минниханов вручил государственные награды религиозным деятелям за их труд в защите интересов татарского народа.