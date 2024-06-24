Рустам Минниханов: «Игры БРИКС показали, что Казань по праву спортивная столица России»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Выступления татарстанцев на Играх стран БРИКС и их высокие результаты еще раз доказали, что республика по праву называется самым спортивным регионом в России, а Казань – спортивной столицей страны. Об этом на встрече со спортсменами – участниками Игр БРИКС из РТ заявил Раис республики Рустам Минниханов.

Он поздравил всех атлетов с успешным завершением турнира.

«Уверен, что уровень выступлений на Играх стран БРИКС составил конкуренцию Олимпиаде. Своими выступлениями вы еще раз доказали, что Татарстан заслуженно признан самым спортивным регионом, а наша столица Казань – спортивной столицей России», – цитирует Раиса республики корреспондент «Татар-информа».

Минниханов отметил, что атлеты из Татарстана внесли весомый вклад в уверенную победу России в турнире, положив в общую копилку сборной РФ 36 золотых медалей.

«Проведение таких мероприятий оставляет огромное наследие, зажигает новые спортивные звезды. Обновляется материально-техническая база объектов, популярным становится ведение здорового образа жизни, все больше людей из разных стран мира узнают о нашем гостеприимном крае. Дорогие друзья, Татарстан, еще раз поздравляю с успешным завершением игр БРИКС!» – подчеркнул Раис республики.

Минниханов выразил уверенность, что республику и всю страну ждет еще немало ярких грандиозных побед.

Всего у российской сборной по итогам игр БРИКС 502 медали – 262 раза спортсмены поднимались на первую ступень пьедестала, 141 раз – на вторую, 99 раз – на третью. В тройку стран с самым большим количеством победителей и призеров вошли также Беларусь (247 медалей) и Китай (62).