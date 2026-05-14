Общество 14 мая 2026 21:45

Рустам Минниханов и Зарган Кадырова обсудили сотрудничество в гуманитарной сфере

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с Зарган Кадыровой. Переговоры состоялись в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил гостью за визит в Татарстан и передал приветствие главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

В ходе встречи стороны обсудили развитие межрегионального взаимодействия, в том числе в сферах культурного и образовательного сотрудничества.

Во встрече также приняла участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Она отметила высокий уровень выступлений чеченских творческих коллективов в рамках Дней культуры Чеченской Республики в Татарстане, которые стали частью фестиваля «Восточный базар», прошедшего в ноябре 2025 года.

