Рустам Минниханов и Сергей Чирков подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с Председателем Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Сергеем Чирковым. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Один из приоритетов нашей работы – повышение качества жизни граждан, в том числе в рамках развития системы социальной защиты и обеспечения достойных условий для старшего поколения. Татарстан последовательно реализует социальные инициативы, активно взаимодействует с федеральными структурами», – отметил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Особое внимание, по его словам, сегодня необходимо уделить поддержке участников СВО и членов их семей. В республике функционируют пять центров реабилитации инвалидов, пять социально-реабилитационных отделений в комплексных центрах социального обслуживания, а также Центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих.

Раис Татарстана отметил, что количество реабилитационных учреждений будет увеличиваться. Важным этапом в этом направлении станет развитие на базе санатория-профилактория «Лилия» нового реабилитационного центра «Забота».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Уверен, данный центр совместными усилиями будет успешно реализован в кратчайшие срок, позволит повысить эффективность помощи нашим гражданам. Со своей стороны, мы готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку», – заверил Раис республики.

По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие взаимодействия по ряду направлений: расширение сети центров общения, совершенствование системы социального страхования и повышение качества предоставляемых государственных услуг в социальной сфере.