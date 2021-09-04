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4 сентября 2021  23:01

Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев открыли в Альметьевске новый детский сад

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Сегодня в Альметьевске Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев открыли новый детский сад «Каракуз» 140 детей. В торжественной церемонии принял участие генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. 

Строительные работы профинансировала компания «Татнефть».

Рустам Минниханов поблагодарил нефтяников за поддержку социального проекта: «В канун Дня нефтяника компания „Татнефть“ сделала городу такой прекрасный подарок. Мы посмотрели — детсад очень хороший, строители выполнили все работы качественно, никаких замечаний у нас нет. Считаю, что дети и их родители будут довольны». 

Также гости осмотрели сквер «Каракуз», который находится возле штаб-квартиры ПАО «Татнефть» рядом с общественным центром «Алмет». Здесь установлена скульптура известной по легендам татарского народа женщины-воительницы Каракуз (Черноглазка).

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