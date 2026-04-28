Рустам Минниханов и Игорь Крутой обсудили проведение «Новой волны» в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с народным артистом России Игорем Крутым, основателем международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Переговоры прошли в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Во встрече также участвовали заместитель премьер-министра Татарстана – руководитель аппарата Кабинета министров Шамиль Гафаров, заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева и мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В этом году Казань снова выбрали площадкой для проведения конкурса «Новая волна». Фестиваль пройдет в столице Татарстана второй год подряд. В ходе встречи стороны обсудили подготовку и организацию мероприятия.

Конкурс «Новая волна» проводится с 2002 года. Его задача – поддержка молодых исполнителей, развитие международного культурного обмена в сфере эстрадной музыки и продвижение новых песен и артистов. До 2014 года конкурс проходил в Юрмале (Латвия), с 2015 по 2019 годы – в Сочи, а в 2021 и 2024 годах – на федеральной территории «Сириус».