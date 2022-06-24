Рустам Минниханов и Айсен Николаев запустили гибридную электростанцию в Верхоянске

В Верхоянске состоялся ввод в эксплуатацию гибридной электростанции. В запуске в режиме ВКС приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Верхоянск находится на 700 км севернее Якутска и является одним из самых холодных мест на Земле. В феврале 1892 года здесь была зарегистрирована самая низкая температура −67,7 градуса. В городе проживает около 1 100 человек.

Генерация в Верхоянске состоит из четырех дизель-генераторов общей мощностью 1600 кВт.

«ООО „Группа ЭНЭЛТ“ построило автономный гибридный энергокомплекс, состоящий из солнечной электростанции мощностью 1024 кВт, системы накопления энергии ёмкостью 1300 кВт*ч, а также разработало автоматизированную систему управления всей станцией, включая дизельную», — рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В ГК ЭНЭЛТ входят две производственные площадки, расположенные в Казани и Зеленодольске. Среднесписочная численность работников составляет порядка 300 человек, 200 из них работают в Татарстане.