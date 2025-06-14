Рустам Минниханов и Айсен Николаев стали зрителями шашечного состязания в Якутии
На праздновании Сабантуя в Якутии центром внимания неожиданно стала не борьба көрәш, баганага менү или бау тартыш, а игра в шашки. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.
В республике Саха сильна традиция шашечного спорта, и именно этот вид состязаний собрал наибольшее количество зрителей. На майдане прошла напряженная партия между юными гроссмейстерами.
«Напряжение в этой партии – особенное, ведь среди зрителей – Рустам Минниханов и Айсен Николаев», – добавила Галимова.
Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой