Рустам Минниханов: «Гордимся каждой семьей в Татарстане»
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале обратился к жителям с поздравлением с Днем семьи, любви и верности.
Минниханов подчеркнул, что семья остается главной опорой в жизни, источником тепла и вдохновения. Он отметил, что в Татарстане с уважением относятся к традициям крепких семейных уз, основанных на любви, взаимопонимании и поддержке.
«Гордимся каждой семьей», – отметил глава республики в своем поздравлении.
В честь праздника Рустам Минниханов также опубликовал видеоролик, в котором семьи из Татарстана поделились своими историями, рассказали о взаимной поддержке, любви и ценностях.
Видео: Телеграм-канал Рустама Минниханова