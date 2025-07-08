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Общество 8 июля 2025 08:07

Рустам Минниханов: «Гордимся каждой семьей в Татарстане»

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Рустам Минниханов: «Гордимся каждой семьей в Татарстане»
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем Телеграм-канале обратился к жителям с поздравлением с Днем семьи, любви и верности.

Минниханов подчеркнул, что семья остается главной опорой в жизни, источником тепла и вдохновения. Он отметил, что в Татарстане с уважением относятся к традициям крепких семейных уз, основанных на любви, взаимопонимании и поддержке.

«Гордимся каждой семьей», – отметил глава республики в своем поздравлении.

В честь праздника Рустам Минниханов также опубликовал видеоролик, в котором семьи из Татарстана поделились своими историями, рассказали о взаимной поддержке, любви и ценностях.

Видео: Телеграм-канал Рустама Минниханова

#день семьи любви и верности #Рустам Минниханов
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