Рустам Минниханов: «Главными богатствами становятся информация и знания»

Развитие информационных технологий дает конкурентное преимущество, поэтому ИТ-сфера будет драйвером мировой экономики. Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов в поздравлении татарстанцам по случаю Всемирного дня электросвязи и информационного сообщества.

«Этот день ‒ профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и еще многих специалистов, занятых в области информационных технологий.

Вы работаете в самой быстро меняющейся и прогрессивной сфере деятельности. Ведь информационные технологии буквально меняют облик цивилизации. Информатика предоставляет человечеству невероятную прежде роскошь: главными богатствами становятся информация и знания, открываются огромные возможности для самообразования.

Не случайно 2022 год объявлен в Татарстане Годом цифровизации. Мы в полной мере осознаем, что акцент на развитии информационных технологий даст нам конкурентное преимущество в России и мире. В перспективе именно ИТ-сфера будет драйвером нашей экономики. Для этого у нас есть необходимый задел: опытные и востребованные ИТ-компании, операторы связи, вузы, развитая инфраструктура поддержки и развития стартапов, амбициозная и профессиональная команда.

В Татарстане принимаются беспрецедентные меры для развития и поддержки ИТ-отрасли: эффективно работают ИТ-парки в Казани и Набережных Челнах, запущена республиканская программа поддержки «кITык», развивается город высоких технологий Иннополис, строятся новый ИТ-квартал и технопарк имени Башира Рамеева.

Уверен, что создаваемая в Татарстане цифровая экосистема привлечет тысячи молодых и талантливых людей в нашу республику. Вместе с вами мы сделаем Татарстан ведущим центром развития ИТ-индустрии в России.

Хочу поблагодарить вас за ваш труд и пожелать достижения поставленных целей. Счастья вам и благополучия!» – отметил Рустам Минниханов.