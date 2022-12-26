Рустам Минниханов: Главное в работе по цифровизации – не только деньги, но и люди

Для развития цифровизации необходима инфраструктура, современное оборудование, но самое главное – люди. Об этом заявил журналистам Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции.

«Самое главное в этой работе – не только деньги, но и люди. Нужно подготовить специалистов, способных разрабатывать программы», – сказал руководитель республики.

Минниханов заметил, что в вопросе цифровизации Татарстан находится в начале пути, хотя «достаточно серьезный путь уже пройден». Так, например, все государственные и муниципальные услуги переведены в цифровой формат. Три тысячи объектов социально-культурной сферы подключены к высокоскоростному интернету, но «эта работа еще не завершена», добавил Президент РТ.

«По цифровизации мы во всех отраслях имеем программы. Они требуют серьезного финансирования, и самое главное – человеческих ресурсов, которые могут решать эти задачи. Мы также активно участвуем в федеральных программах», – подчеркнул он.

Минниханов заверил, что работа по развитию цифровизации в республике будет продолжена. «Мне министр доложил, что по итогам текущего года мы на первой позиции. Хотя до этого выглядели хуже. Это все системная работа», – заключил он.