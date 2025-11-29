Рустам Минниханов: флаг Татарстана узнаваем в России и за ее пределами

Сегодня отмечается День Государственного флага Республики Татарстан, он был утвержден в 1991 году. Наряду с гербом и гимном он является одним из важнейших государственных символов республики, а также предметом гордости жителей. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства РТ напомнил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По словам лидера республики, благодаря достижениям предков и современным успехам Татарстана сегодня государственный флаг Татарстана узнаваем не только в России, но и за ее пределами.

В честь праздника в городах и районах республики пройдут акции и тематические мероприятия, включая раздачу лент с государственной символикой, открытые уроки и мастер-классы. Раис РТ поручил главам муниципальных образований оказать содействие в организации просветительских мероприятий, посвященных празднику.

Минниханов также отметил особую значимость флага в контексте службы российских бойцов.

«Мы понимаем, что вместе с российским флагом, флаг Татарстана наши бойцы несут во время проведения специальной военной операции. Это очень дорого, и мы гордимся нашими героями и нашим флагом», – подчеркнул руководитель республики.