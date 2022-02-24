Минниханов: «По мясу и молоку ситуация лучше, в вопросах овощей мы пока работаем слабо»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ поставил задачу получить в этом году урожай зерна в объеме не менее 4 млн тонн. Он призвал активно готовиться к весенне-полевым работам и выразил уверенность, что этот год будет более удачным для сельчан.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Ставим задачу достичь урожая зерна не менее 4 млн тонн»

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что главная задача на сегодня – организация весенне-полевых работ. Он поручил в кратчайшие сроки завершить подготовку машинно-тракторного парка, отметив, что только за последние два года приобретено более 7 тыс. единиц новой техники. «И этот процесс продолжается. Уверен, что наличие современной техники позволит нам в срок с высоким качеством провести полевые работы», – сказал руководитель республики.

«Ставим задачу достичь урожая зерна не менее 4 млн тонн. Это минимум, который нам необходим. Мы можем реализовать такие планы, если будем соблюдать все технологии и агротехнические сроки. Есть ряд хозяйств, которые в прошлом году сработали с рентабельностью от 40 до 50%», – добавил он.

Минниханов обратил внимание и на важность приобретения минеральных удобрений. «По сравнению с прошлым годом пока накоплено удобрений несколько ниже. Необходимо накопить не менее 70 килограммов. Но удобрения не будут эффективно работать, если мы в плановом объеме не проведем известкование почв. Мы считаем, что этот показатель должен быть не менее 80 тыс. гектаров. На это прошу обратить внимание», – заметил он.

По словам Президента РТ, риски в агропромышленном комплексе, особенно в сфере растениеводства, всегда будут присутствовать, поэтому актуальным остается вопрос страхования посевов. «Но в прошлом году было застраховано лишь 8% посевов, – сообщил он. – В 2021 году сфера растениеводства оказалась в достаточно сложном положении, поэтому необходимы дополнительные кредитные ресурсы. Будем обращаться в Министерство сельского хозяйства России. Нам необходимо еще дополнительно получить льготные кредиты. Тот лимит, который определен, недостаточен».

В Татарстане разработают пятилетнюю программу по вводу орошаемых земель

Рустам Минниханов рассказал, что в Татарстане разработают пятилетнюю программу по вводу орошаемых земель. «Нам нужно иметь не менее 100 тыс. гектаров орошаемых земель и 10% кормового клина на орошении. Пятилетнюю программу по вводу орошаемых земель мы подготовим», – заявил руководитель республики.

Президент Татарстана подчеркнул, что орошению посевов необходимо уделить особое внимание. «После засушливого 2010 года мы приняли ряд программ по мелиорации. Это стабилизировало ситуацию, но наш потенциал намного больше», – отметил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Он добавил, что ряд районов активно в этом направлении работают, но слабо развивают орошение в Аксубаевском, Заинском, Менделеевском, Новошешминском и Спасском районах.

По словам Минниханова, «прошлый год показал слабые места в овощеводстве». Он напомнил, что наблюдался определенный дефицит овощей, что привело и к росту цен на них. «Этот вопрос можно решить, создавая овощехранилища, потому что осенью овощей достаточно, а потом из-за того, что хранение ограничено, мы оказываемся в сложной ситуации. На сегодня планируется построить девять таких объектов. И для реализации этих проектов требуется поддержка. Мы будем обращаться в Министерство сельского хозяйства России, чтобы сумма поддержки была увеличена с 20 до 50%», – заявил он.

«В целом, несмотря на сложный год, мы справились с поставленными задачами»

Президент Татарстана отметил, что видит огромный потенциал у личных подворий. По его словам, благодаря различным формам поддержки на федеральном и республиканском уровнях на селе появляются не только крупные хозяйства, но и «крепкие хозяйственники».

В качестве примера Минниханов назвал несколько успешных фермеров. Так, Алексей Кубайкин в Буинском районе построил ферму на 200 голов, где надой на одну корову составляет 25 литров, Ольга Фалалеева в Елабужском районе создала овцеферму на 2200 голов, а Михаил Чербаев – птицеводческую ферму на 80 тыс. голов в Тетюшском районе.

«Это наши труженики. Конечно, на них лежит большая ответственность, но и результат получают достойный. Но есть районы, где ни один фермер в прошлом году не получил субсидии. Это в Альметьевском, Тюлячинском, Атнинском, Бавлинском и Заинском районах. Такие возможности надо использовать», – подчеркнул руководитель республики.

Говоря о поддержке личных подворий, Президент РТ заметил, что в продвижении татарстанской продукции ключевая роль должна принадлежать Татпотребсоюзу. «Если мы будем закупать у личных подворий излишки продукции, то они получат доходы, а мы на рынке будем иметь качественную продукцию. В прошедшем году кооперативами Татпотребсоюза закуплено менее 1% картофеля и 3% овощей у сельчан. Если по мясу и молоку ситуация лучше, то в вопросах овощей мы пока работаем слабо», – сказал он.

В завершение Минниханов поблагодарил сельчан за участие в сельскохозяйственных ярмарках. Так, в прошлом году были организованы 23 осенние сельскохозяйственные ярмарки, на которых реализовано продукции почти на 2 млрд рублей. «Это не только качественная продукция, она и дешевле на 20-30%, чем в магазинах. Такая продукция очень востребована. Эту работу мы будем и дальше продолжать», – заявил он.

«В целом, несмотря на сложный год, мы справились с поставленными задачами. Сегодня необходимо готовиться к весенне-полевым работам. Конечно, потребуются огромные ресурсы, как человеческие, так и финансовые. Попросим Всевышнего, чтобы год был успешным. Столько удобрений, сил было вложено в прошлом году, к сожалению, результаты не такие высокие. Но у меня есть уверенность, что этот год должен быть удачным для наших сельчан», – заключил Президент РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

На развитие сельхозотрасли предусмотрено 13,2 млрд рублей

Глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что на этот год ведомство ставит задачу повысить производительность труда в отрасли не менее чем на 7%. При этом он заметил, что способствовать развитию отрасли будет не только повышение производительности труда, но и прикладная наука.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия, в прошлом году в животноводстве разработаны тест-системы для идентификации нетуберкулезных микобактерий крупного рогатого скота, в растениеводстве было создано шесть сортов сельскохозяйственных культур.

Докладчик подчеркнул, что в этом году планируется в животноводстве продолжение исследований по разработке вакцины против африканской чумы свиней, белковых кормовых добавок. В растениеводстве планируется создание новых сортов культур. «Продолжим оценку состояния наших почв, уровня их плодородия, биологической активности», – добавил он.

Зяббаров отметил, что значимую роль в достижении высоких результатов в сельском хозяйстве играет государственная поддержка. На развитие отрасли в прошлом году было выделено 15,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. В этом году на эти цели предусмотрено 13,2 млрд рублей. «Ожидаем, что с учетом дополнительных средств объем государственной поддержки в текущем году будет не менее уровня 2021 года», – сказал он.

«Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства»

Глава Минсельхозпрода сообщил, что по динамике стоимости валовой продукции даже с учетом засухи 2021 года хорошие результаты показали Атнинский, Тукаевский, Сабинский и Кукморский районы.

«Мы рекомендуем руководителям принять опыт их эффективного хозяйствования. Тем более что Президентом Татарстана в текущем году поставлена задача по обеспечению устойчивого роста экономики на уровне 103,6%. Чтобы восполнить потери от засухи по отрасли, мы должны вырасти как минимум на 10,7%», – заявил Зяббаров.

По его мнению, Татарстан должен обеспечивать картофелем и овощами не только свое население, но и реализовывать эту продукцию за пределы республики. Докладчик добавил, что с этого года производителям картофеля и овощей открытого грунта предусмотрены субсидии до 40 тыс. рублей на гектар. «Ожидаем увеличение площадей этих культур порядка 10% к уровню прошлого года. На эти цели будет направлено около 90 млн рублей господдержки», – подчеркнул он.

Министр сельского хозяйства и продовольствия заметил, что планы по производству мяса выполнены. В частности, произведено скота и птицы на убой в живом весе более 539 тыс. тонн. По производству яиц республика поднялась на четыре пункта среди регионов России с объемом производства 1,5 млрд штук.

«Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. На душу населения в республике мы производим выше нормы потребления по молоку на 37% и по мясу 25%», – резюмировал он.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru