Рустам Минниханов: Если земли не используются, надо принимать самые жесткие меры

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал контролировать целевое использование земельных участков. Соответствующее поручение руководитель республики дал на заседании коллегии Управления Росреестра по РТ и Кадастровой палаты по РТ.

«В части муниципального земельного контроля надо поставить задачу районам. Это же земля! Вопрос надо взять под контроль, там полный бардак. То в садовые участки превращают. Весь пригород уже хотят продать и обеспечить себе светлое будущее. Что только не делают. Если оформленные земли не используются, значит, надо принимать самые жесткие меры», – сказал Президент РТ.

«Нельзя к земле так относиться, это самое большое богатство. Пораздавали... Если бы еще правильно использовали, вопросов бы не было. Сельхозземлю покупают, потом переводят ее, потом продают. Сельхозземля должна работать», – добавил он.

По словам Минниханова, все вопросы по развитию территорий, в том числе по транспортной, инженерной, социальной инфраструктуре, должны быть проработаны.

«Я понимаю, что населенный пункт надо расширять, но мы же не можем весь пригород сделать Шанхаем. Все эти вопросы должны жестко архитектурно согласовываться. Жестко. И самое главное – по социальной инфраструктуре. Там же люди будут жить. Землю продали. Там человек что-то построил. Ему медицинское обслуживание надо, школы и садики нужны, а эти вопросы не проработаны. Земля – это же еще и рабочие места. Там люди живут и работают», – подчеркнул он.

Тему проведения органами местного самоуправления муниципального земельного надзора на заседании затронул руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

Он отметил, что «ситуация по реализации данных полномочий оставляет желать лучшего». Докладчик уточнил, что в девяти районах республики муниципальный земельный контроль фактически отсутствует. Речь идет об Актанышском, Атнинском, Кукморском, Мамадышском, Мензелинском, Муслюмовском, Рыбно-Слободском, Сармановском и Черемшанском районах.

«Это при том, что по материалам муниципального земельного контроля к ответственности привлечены почти 900 нарушителей. Объем взысканных штрафов превысил 4 млн рублей», – заметил Зяббаров.

Он предупредил, что сейчас в местные бюджеты поступают лишь те штрафы, которые наложены непосредственно по материалам муниципального земельного контроля.