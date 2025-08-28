Рустам Минниханов: «Если в семье не будем говорить на татарском, язык исчезнет»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На пленарном заседании «Милләт җыены» («Национальное собрание») в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил участников форума за то что они – патриоты татарской нации.

«Мы по мере своих возможностей и сил стараемся для сохранения нашего языка, наших традиций. В Татарстане работает комиссия по языкам (комиссия при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ – прим. Т-и.). Безусловно, мы должны опираться на семью. Если в семье не будем говорить на татарском, язык исчезнет. Мы должны работать с учетом авторитета, силы представителей духовенства. Всем вам спасибо за то, что являетесь патриотами татарского народа», – сказал Раис РТ в своем выступлении.

Руководитель Татарстана отметил, что участники пленарного заседания приехали из разных регионов и из-за рубежа.

«Прослушали очень содержательные выступления. Вы – патриоты нашей нации. Мы полагаемся на вас. Говорю вам слова благодарности», – сказал Рустам Минниханов.