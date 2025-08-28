news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 августа 2025 15:26

Рустам Минниханов: «Если в семье не будем говорить на татарском, язык исчезнет»

Читайте нас в
Телеграм
Рустам Минниханов: «Если в семье не будем говорить на татарском, язык исчезнет»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На пленарном заседании «Милләт җыены» («Национальное собрание») в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил участников форума за то что они – патриоты татарской нации.

«Мы по мере своих возможностей и сил стараемся для сохранения нашего языка, наших традиций. В Татарстане работает комиссия по языкам (комиссия при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ – прим. Т-и.). Безусловно, мы должны опираться на семью. Если в семье не будем говорить на татарском, язык исчезнет. Мы должны работать с учетом авторитета, силы представителей духовенства. Всем вам спасибо за то, что являетесь патриотами татарского народа», – сказал Раис РТ в своем выступлении.

Руководитель Татарстана отметил, что участники пленарного заседания приехали из разных регионов и из-за рубежа.

«Прослушали очень содержательные выступления. Вы – патриоты нашей нации. Мы полагаемся на вас. Говорю вам слова благодарности», – сказал Рустам Минниханов.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Рустам Минниханов #татары #татарский язык
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

27 августа 2025
Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

27 августа 2025