Рустам Минниханов: «Если в селе нет предпринимательства, у него нет будущего»

Татарстан по традиции – уже в 13-й раз – собрал бизнесменов, которые работают в татарских селах по всей России. На встречу приехали почти 1 тыс. человек. Что им показали и за что Рустам Минниханов благодарил сельских предпринимателей – в репортаже «Татар-информа».





В этом году сход собрал более 900 участников из 46 регионов России, включая Татарстан

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В сходе участвовали 900 предпринимателей из 46 регионов России

В этом году акцент сделали на цифровизации. Анонсируя мероприятие, руководитель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар (ВКТ) Данис Шакиров сделал важную ремарку – не роботизации, а именно цифровизации, которая не уменьшает количество рабочих рук, а автоматизирует некоторые процессы и оптимизирует затраты.

«Кто-то скажет, что есть секретари и помощники, можно ходить своими ногами – так тоже можно, так тоже правильно. Но это вчерашний день», – заявил вице-премьер РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в первый день схода.

В этом году сход собрал более 900 участников из 46 регионов России, включая Татарстан. Среди делегатов – представители малого бизнеса, фермерских хозяйств, ЛПХ.

Василь Шайхразиев: «Кто-то скажет, что есть секретари и помощники, можно ходить своими ногами – так тоже можно, так тоже правильно. Но это вчерашний день» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Два дня участники провели «в полях» и познакомились с тем, как малый бизнес в АПК развивается в районах Татарстана, сегодня же подвели итоги на пленарном заседании.

«Окопные свечки и маскировочная сеть с дуа»

Основное мероприятие прошло в торговом комплексе «Корстон». Гостей встречали ярмарка народных промыслов и выставка.

Гостей встречали ярмарка народных промыслов и выставка. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первое, что бросалось в глаза, – это стенд с макетами стрелкового оружия. Дело в том, что одна часть выставки была посвящена специальной военной операции и работе волонтерских групп.

«Мы приехали на этот форум из Башкортостана. У нас деревня небольшая, но, как только началась СВО, мы все начали плести сети. Плетем мы уже почти 3 года», – рассказала участница выставки Гульфия. За ее спиной несколько столов с маскировочными сетями и плетеными изделиями и даже станок для нарезания лент из плотной тяжелой ткани. В густую листву маскировочной сетки вплели небольшой брелок с «дуа» («молитвой»).

Первое, что бросалось в глаза, – это стенд с макетами стрелкового оружия между куклами и футболками «Алга». Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Окопные свечи, окопные спички, маскировочные халаты, нашлемники, маскировочные сети с разным рисунком», – перечислила ассортимент стенда Гульфия.

Тут же, буквально за углом, повесили спортивные костюмы «Алга», созданные в стиле униформы советских военнослужащих: от маршалов до рядовых солдат.

«Для создания новой коллекции мы вдохновлялись формой нашей Советской армии. Выпуск приурочили к Году защитника Отечества в цветах формы наших солдат, нашей кавалерии, нашей Красной Армии», – рассказала корреспонденту представитель бренда.

Спортивные костюмы «Алга», созданные в стиле униформы советских военнослужащих: от маршалов до рядовых солдат Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Наполнение самой ярмарки было довольно традиционным: мед и чак-чак, чаи, гусятина и конина. Выставили современные татарские шапки-бини, футболки made in Tatarstan, картины с лошадьми. Заслуженный деятель искусств РТ Наджип Наккаш показал шамаили и похвастался тем, что сделал семейную тугру для Рустама и Гульсины Миннихановых. Откуда-то взялся даже водородный генератор для автомобилей.

Для гостей пел музыкальный ансамбль «Кояш». Рустама Минниханова встретили угощениями. «Пробуйте наш чак-чак, пробуйте наши блины», – пригласили Раиса РТ. «Он у вас такой?» – удивился он необычной форме чак-чака.

Рустама Минниханова встретили угощениями. «Пробуйте наш чак-чак, пробуйте наши блины», – пригласили Раиса РТ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Увеличивайте прибыль и развивайте села»

«Наша миссия всем понятна. Это мероприятие связано с сельским хозяйством. Друг с другом налаживая контакты, находите пути дальнейшего роста, увеличивайте свою прибыль. И часть прибыли пусть идет на развитие села», — призвал на сессии Шайхразиев.

Отдельно Шайхразиев отметил возрастной диапазон участников схода. Самый старший из участников съезда – 84-летний Равкат Файзуллин, которому Минниханов вручил сегодня медаль Республики Татарстан «За доблестный труд». Самый молодой – 18-летний самарец Рагиль Искандеров.

После приветствия Шайхразиев пригласил к трибуне председателя Всероссийской общественной организации «Татарские села России» Фанира Галимова. Он рассказал, как в 2025 году его организация отправилась в села Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл, Самарской, Оренбургской областей и Пермского края, чтобы лично познакомиться с предпринимателями из татарских сел. Вслед за ним вышла дочь Галимова заместитель директора по развитию туризма этнографического комплекса «Бабай утары» Айгуль Галибаева.

Фанир Галимов рассказал, как в 2025 году его организация отправилась в села Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл, Самарской, Оренбургской областей и Пермского края, чтобы лично познакомиться с предпринимателями из татарских сел Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Далее на трибуну по очереди выходили предприниматель из Чувашской Республики, директор ООО «Оран» Агзям Шакиров, председатель Общества татарской национальной культуры «Дуслык» Анвер Алмаев, директор оренбургского ООО «Мишар» Газинур Ягудин, глава пермского КФХ Айдар Гарифуллин.

Более других отметился сибирский татарин, индивидуальный предприниматель Руфат Рамазанов, который после воодушевленного рассказа о планах построить мечеть в Вагайском районе Тюменской области подошел обняться с Миннихановым.

Руфат Рамазанов, который после воодушевленного рассказа о планах построить мечеть в Вагайском районе Тюменской области подошел обняться с Миннихановым Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Об эффективности гидропоники рассказал председатель Правления ООО «АртБиоТех» Марс Ибрагимов, а первый зампред Правительства Кировской облатси Алексей Жердев отметил тесное сотрудничество с республикой.

«Уже этим летом, 27-28 июня, сельский Сабантуй пройдет в городе Вятские Поляны Кировской области. Готовим для гостей Сабантуя насыщенную программу, конкурсы и большой концерт. Пользуясь случаем, приглашаем всех жителей России отпраздновать этот прекрасный праздник», – объявил Жердев.

«Вы наша надежная опора»

«Каждая наша встреча вызывает только хорошие чувства. Каждое выступление, в котором говорили о своей работе, о своем бизнесе на татарском языке, вызывает только радостные чувства», – отметил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Наша приоритетная задача – сохранить родной язык, национальные традиции, религию. Кроме нас этим никто заниматься не будет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он поблагодарил участников форума за внимание к Татарстану и стремление укреплять деловые и культурные связи с республикой.

«Наша приоритетная задача – сохранить родной язык, национальные традиции, религию. Кроме нас этим никто заниматься не будет. И в этой работе вы наша надежная опора. Мы благодарны вам. Будучи предпринимателями, вы даете работу другим, помогаете сельчанам, участвуете в благоустройстве своих сел и деревень. Если нет предпринимательства, то и будущего у села нет», – подчеркнул Раис РТ и пообещал, что все пожелания и предложения будут взяты в работу.

Затем Рустам Минниханов вручил ряд республиканских наград за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций татарского народа, укрепление межнациональной дружбы и сотрудничества.