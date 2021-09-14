Рустам Минниханов: Движение WorldSkills в Татарстане будет и дальше поддерживаться

Движение WorldSkills в Татарстане будет и дальше поддерживаться. Об этом заявил Президент республики Рустам Минниханов на торжественной церемонии чествования победителей IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Казанском Кремле.

«Движение WorldSkills в Татарстане всегда поддерживалось. И хочу заверить, что оно и дальше будет поддержано. Потому что это новые стандарты, которые мы должны внедрить в образовательную практику», — сказал Президент РТ.

Минниханов подчеркнул, что победа на чемпионате — это результат кропотливой работы и многочисленных тренировок. «Я искренне поздравляю победителей с таким отличным результатом. Мы всегда верим в вас и в ваш успех. Благодарю экспертов и тренеров за поддержку, которую оказали участникам, руководителей учебных заведений — за создание возможностей для подготовки», — заметил он.

Президент РТ отметил, что в Татарстане созданы прекрасная материально-техническая база, площадки для подготовки специалистов по стандартам WorldSkills. Он уточнил, что уже более 6 тыс. человек сдали демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills.

«WorldSkills — это новый импульс, развитие инфраструктуры, подготовка специалистов и педагогического сообщества. Это новый шаг по освоению эффективных инструментов подготовке кадров. Все крупные работодатели это поняли», — добавил он.

Минниханов упомянул, что в этом году в рамках чемпионата появились новые компетенции, многие из которых связаны с цифровизацией.

«Ваша победа — это старт к успешной карьере и профессионализму. Вы продемонстрировали свою конкурентоспособность. Участвуя в таких чемпионатах, вы получаете колоссальный опыт, который будет необходим в дальнейшем развитии. Уверен, что ваши навыки всегда будут востребованы», — обратился он к собравшимся.

Руководитель республики также вручил награды Президента и Правительства Татарстана.

Победительница в компетенции «Лабораторный медицинский анализ» Алина Шаймухаметова рассказала, что чемпионат WorldSkills помог ей «узнать себя, получить новые знания и навыки». «Несмотря на все трудности, через которые мы прошли, мы получили бесценный опыт», — поделилась она.

По словам эксперта в компетенции «Ресторанный сервис» Екатерины Бикмуллиной, движение WorldSkills — это большая командная, сплоченная работа. «Мы всегда с гордостью представляем республику и приложим все усилия, чтобы сохранить лидерские позиции», — заверила она.

Сборная Татарстана по профессиональному мастерству на IX Национальном чемпионате WorldSkills Russia заняла первое место в общем медальном зачете. В частности, татарстанские участники завоевали 32 золотые медали, 46 серебряных, 31 бронзовую и 31 медальон за профессиональное мастерство.

Церемония закрытия чемпионата состоялась 29 августа в Уфе. За призовые места сборная Татарстана боролась в 127 компетенциях. В финале национального первенства участвовали 164 члена сборной, в том числе 93 человека выступали во взрослой категории и 71 — в юниорской.