Общество 23 декабря 2025 15:17

Рустам Минниханов: Думаю, в следующем году программа «Наш двор» завершится

В следующем году республиканская программа «Наш двор», скорее всего, будет завершена. Об этом на пресс-конференции сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Думаю, что в следующем году программу «Наш двор» мы остановим. Уже подошли к завершению. Это около 10 млрд рублей ежегодно, приведено в порядок более 5,5 тыс. дворов», – заявил он.

Он поинтересовался у журналистов, изменился ли облик республики за время реализации программы, на что получил утвердительный ответ.

#Рустам Минниханов #Пресс-конференция
