Рустам Минниханов: «Должна быть обратная связь»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании обратил внимание на необходимость получать обратную связь от местных жителей в ходе отчетных сессий представительных органов муниципалитетов и сходов граждан. Видеозапись мероприятия опубликовала пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов заметил, что графики итоговых заседаний коллегий республиканских министерств и ведомств, а также подразделений федеральных органов власти уже определены, и поручил своей администрации совместно с муниципальными образованиями подготовить графики отчетных сессий местных Советов.

Кроме того, по словам Раиса РТ, на местах будут проводиться сходы граждан, причем в них, как и в отчетных сессиях, должны принимать активное участие представители республиканских властей.

«Очень важно проникнуться теми вопросами, которые на местах есть. Конечно же, это связано <…> со специальной военной операцией, с участниками, с семьями. Работа везде на местах должна тоже быть на достойном уровне», – акцентировал Рустам Минниханов.

Помимо этого, он подчеркнул, что «в рамках коллегий министерств и ведомств, отчетных заседаний местных Советов необходимо давать объективную, критическую оценку состояния дел в отраслях экономики, социальной сферы и на конкретных территориях».

«Да, многое сделано, но, если мы будем говорить только, какие мы молодцы <…> Скрывать проблемы не нужно! Надо говорить, как есть. У нас есть много [республиканских] программ», – добавил руководитель региона.

В этом контексте Рустам Минниханов указал на необходимость информировать граждан о реализуемых республиканских программах и получать обратную связь.

«Ну, и как я сказал, должна быть обратная связь. Критические вопросы… Чем лучше и больше мы работаем, тем <…> ожидания людей больше будут. И к этому надо относиться [с пониманием], это наша работа <…>. Надо соответствовать тем запросам, которые есть у нашего населения», – подытожил он.