Рустам Минниханов: «День учителя проходит в период исторических событий»

Торжественное мероприятие по случаю празднования Международного дня учителя прошло сегодня в Казанском Кремле. Педагогов с профессиональным праздником поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вместе с нашей большой страной мы празднуем День учителя. Он проходит в дни исторических событий, когда соотечественники из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей сделали выбор в пользу будущего вместе с сильной Россией», — заявил Минниханов.

Он напомнил, что 30 сентября Президент России Владимир Путин подписал договор о «воссоединении освобожденных территорий с нашей страной». «Мы продемонстрировали всему миру, что обеспечиваем защиту суверенитета и своих граждан», — сказал руководитель республики.

Президент РТ отметил, что в татарстанских школах много ярких и талантливых педагогов, которые могут увлечь учащихся своими предметами, дают хорошие знания. В частности, благодаря работе учителей в прошлом учебном году 237 школьников стали победителями и призерами Всероссийских предметных олимпиад, трое победили на международных олимпиадах по химии и математике. Кроме того, более 2 тыс. выпускников окончили школу с медалью.

«Именно от учителя во многом зависит, кто завтра придет работать на наши предприятия, в больницы, детские сады и школы, кто будет защищать нашу родину», — уверен руководитель республики.

Он также поблагодарил преподавателей колледжей и техникумов, которые 2 октября отметили свой профессиональный праздник.

«Сегодня в этом зале присутствуют лучшие из лучших — наш золотой фонд: народные учителя, представители педагогических династий. Убежден, что вы и впредь будете беречь славные традиции своей профессии», — обратился Минниханов к педагогам.

Альфия Масалимова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рустам Минниханов вручил лучшим учителям республики государственные награды Татарстана и благодарности Президента РТ. Кроме того, два преподавателя Казанского федерального университета получили Государственные премии РТ имени М. И. Махмутова: заведующая кафедрой педагогики высшей школы Альфия Масалимова и директор Лицея имени Лобачевского Елена Скобельцына. Премия учреждена в 2017 году для стимулирования научной и научно-методической деятельности педагогических работников.

«Я хочу поблагодарить за возможность участвовать в таких проектах. Конкурс имени Махмутова поднимает престиж учителя и ученого одновременно. Лицей Лобачевского под научным руководством ученых Казанского федерального университета добивается значимых результатов, которые прославляют весь Татарстан на самых высоких уровнях. Благодаря этим результатам и я удостоена столь высокой награды», — сказала после награждения Скобельцына.

Елена Скобельцына Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На мероприятии также чествовали представителей педагогических династий. Минниханов высказал слова благодарности за работу и преданность профессии семье Борюшкиных из Спасского района, общий педагогический стаж которых составляет 483 года, семье Валиуллиных-Гусевых из Набережных Челнов с общим педстажем более 700 лет, семье Закировых-Урматовых из Рыбно-Слободского района со стажем свыше 678 лет, семье Захаровых из Елабужского района.

«Сегодня со мной моя жена, она проработала более 45 лет учителем начальных классов, моя дочь — учитель коррекционной школы. В нашей семье 16 работающих учителей, и общий педагогический стаж составляет свыше 700 лет», — заметил в ответном слове Борис Захаров.

Почетного звания «Заслуженный учитель Республики Татарстан» удостоились 17 человек, среди них — педагог IT-лицея КФУ Фидалия Халикова. Она преподает химию и работает доцентом в Казанском федеральном университете.

«Мой педагогический стаж — 32 года. Меня часто спрашивают, почему я выбрала эту профессию. Я всегда отвечаю: „Возможно, потому, что моя мама была педагогом". И я посвятила свою жизнь работе с детьми», — подчеркнула она.

Халикова убеждена, что каждый ребенок одарен, а задача учителя — выявить его потенциал. «Если нам это удастся, то, на мой взгляд, миссия учителя выполнена», — заявила она.

Присутствовавший на мероприятии министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин предложил установить памятник учителям. Своим мнением по этому вопросу глава Минобрнауки поделился с журналистами.

«На мой взгляд, настало время, когда уже надо ставить памятник учителю. Каждый человек, подходя к такому памятнику, сможет сказать: „Спасибо моему учителю, потому что я получил уроки жизни. И сегодня я нахожусь на такой высоте”», — заявил Хадиуллин.

Он отметил, что в республике трудятся более 77 тыс. педагогических работников, которые воспитывают молодежь своим примером и отношением к детям, сохраняют, по его мнению, хорошие добрые традиции советской школы и приумножают современные ценности.

«Сравнивать сегодняшних учителей с педагогами 1970-80-х годов прошлого века нельзя. Хотя они и тогда продвигали общество через воспитание и обучение молодежи, и сейчас такая же миссия у нашего педагогического сообщества. И я прошу ценить и уважать учителей, которые активно принимают участие в процессе воспитания наших детей», — подчеркнул министр.

Хадиуллин уточнил, что в школах республики работают более 2,7 тыс. молодых учителей. Около тысячи молодых педагогов пришли в образовательные организации в этом учебном году. «Все они получают надбавку. А с 1 января следующего года их надбавка увеличится в два раза — они будут получать более 2,5 тыс. рублей. Это решение Президента Татарстана. Моральное и материальное поощрение направлено на то, чтобы учителя приходили в систему образования. Мы должны создавать хорошие условия для учителей», — сказал он.

При этом глава Минобрнауки заметил, что существует проблема нехватки учителей в российской системе образования в целом. В Татарстане не хватает учителей физики, математики, русского и иностранного языков. «Но кадровая проблема есть не только в образовании. Мы выходим из ситуации за счет внутренних совмещений — увеличиваем нагрузку учителям, которые работают в школе, а также привлекаем студентов старших курсов», — добавил он.

По словам министра, чтобы решить проблему нехватки учителей, в этом учебном году в школах всех муниципалитетов Татарстана открыли в общей сложности 160 психолого-педагогических классов. Соответственно, профориентацией и профессиональной подготовкой будут заниматься уже в старших классах.