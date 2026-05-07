Рустам Минниханов: День Победы – это день народной славы, памяти и гордости

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля прошел праздничный концерт ко дню Великой Победы. Мероприятие посетили ветераны и труженики тыла из разных районов Татарстана, а также участники специальной военной операции. С поздравительной речью к собравшимся обратился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«От всего сердца поздравляю вас с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Это священный праздник для каждого из нас. Это день народной славы, памяти и гордости великим подвигом советского солдата. В тяжелейших условиях он проявил несгибаемую волю и стойкость. За победу боролась вся страна», – отметил он.

Из Татарстана на фронт ушли более 700 тыс. человек, свыше половины из них не вернулись, напомнил Минниханов и объявил минуту молчания в память о погибших героях.

«В годы Великой Отечественной войны Татарстан был одним из важных тыловых центров, куда были эвакуированы более 70 предприятий. Труженики села обеспечивали армию и население всем необходимым, медицинские работники спасали жизни раненых. Высокой оценкой стало звание „Предприятие трудовой доблести“. В Татарстане таких 27», – продолжил Раис республики.

Как и много лет назад, предприятия Татарстана продолжают вносить большой вклад в укрепление военного потенциала нашей страны, подчеркнул Рустам Минниханов.

«Сегодня дело своих дедов и прадедов достойно продолжают участники специальной военной операции. Особую благодарность хочу высказать их близким. Забота и поддержка – это надежный тыл, без которого невозможна победа», – обратился к участникам спецоперации и их близким Раис РТ.

После этого Рустам Минниханов вручил высокие государственные награды ветеранам Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также действующим военным.