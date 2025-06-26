Рустам Минниханов дал старт строительству крупнейшего катализаторного завода в России

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в Казани стартовало строительство катализаторного завода СИБУРа – крупнейшего предприятия в стране по производству компонентов для получения современных синтетических материалов. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления и генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов, а также другие представители промышленного и научного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Создание собственного производства катализаторов позволит компании замкнуть инновационный цикл – от лабораторных разработок до полномасштабного промышленного производства. Катализаторы необходимы примерно в 90% процессов нефтехимии, а их качество и состав во многом определяют характеристики конечного продукта – от плотности до устойчивости к воздействию внешней среды.

Раис Татарстана отметил, что с запуском этого проекта в Казани начинается строительство самого современного и масштабного в России завода по выпуску катализаторов. По его словам, СИБУР выстраивает полную цепочку производственных процессов, способствующих росту конкурентоспособности отечественной продукции. Минниханов подчеркнул, что помимо катализаторной фабрики, компания реализует ряд стратегически значимых инициатив, включая установку ЭП-600, производство гексена, новый этиленопровод и научно-технический центр. При этом он отдельно акцентировал внимание на важности подготовки квалифицированных кадров с самого школьного возраста, отметив запуск в этом году программы «ФизХимПрорыв» как особенно своевременное решение.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Первым этапом проекта станет строительство линии по производству хромовых катализаторов. Эти компоненты уже используются на мощностях «Казаньоргсинтеза» и «ЗапСибНефтехима» и в будущем будут применяться на Амурском газохимическом комплексе. Хромовые катализаторы незаменимы при производстве полиэтилена, который используется, в частности, для изготовления топливных баков и пластиковой тары. Запустить производство планируется в 2027 году, а объем инвестиций в этот этап составит свыше 11 миллиардов рублей.

На втором этапе будет построена линия для производства металлоценовых катализаторов. Эти технологии применяются для создания особо прочных марок полиэтилена, например, труб с эксплуатационным сроком до 100 лет. Разработка принадлежит учёным МГУ и будет внедрена в производство на «Нижнекамскнефтехиме».

Всего на новом заводе будет развернуто шесть технологических линий.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов отметил, что запуск строительства катализаторной фабрики – это значительный шаг к формированию полного цикла инноваций в российской нефтехимии. Он подчеркнул, что проект соединяет фундаментальные научные исследования, прикладную инженерию, цифровые решения и промышленные технологии. По словам Карисалова, Татарстан обладает мощным научным и человеческим потенциалом, который компания намерена активно задействовать, продолжая привлекать специалистов для работы на высокотехнологичных производствах.

Новая катализаторная фабрика станет важной частью национальной технологической инфраструктуры и крупнейшим заводом своего профиля в стране. Производственные мощности позволят обеспечить не только технологическую независимость России в сфере базовых полимеров, но и экспортировать катализаторы в соседние регионы.

По оценкам экспертов, в 2024 году объем производства полиэтилена и полипропилена в России и СНГ составит около 7,9 млн тонн. При реализации всех запланированных инвестпроектов, включая строительство в Казани, к 2030 году этот показатель может увеличиться более чем в два раза.