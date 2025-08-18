Рустам Минниханов дал старт международному форуму «РОСТКИ-2025»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Третий Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» стартовал сегодня в Казани на площадке выставочного комплекса Казань Экспо. В торжественной церемонии открытия принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, форум – это одно из важнейших событий в сотрудничестве между Россией и Китаем, объединяющее жителей двух стран.

«Россия и Китай на протяжении многих лет развивают стратегические отношения, основанные на взаимоуважении. И Татарстан уделяет сотрудничеству большое внимание», – подчеркнул Минниханов.

Он напомнил про саммит БРИКС, где глава КНР Си Цзиньпин выразил признательность республике и высоко оценил организацию. Раис Татарстана также отметил, что с прошлого года столицу Татарстана и китайские города вновь связало прямое авиасообщение.

В заключение Раис подчеркнул, что на форуме подготовлена обширная деловая программа по совершенно разным направлениям, затрагивающим все аспекты жизни.

«В условиях современных вызовов важно обсуждать темы взаимовыгодного сотрудничества. Впереди у нас – два дня продуктивных встреч и экскурсий по Татарстану. Желаю плодотворной работы, интересных дискуссий и комфортного пребывания в республике», – заключил Раис РТ.

Генконсул КНР в Казани Сян Бо, в свою очередь, подчеркнул, что китайско-российские отношения неизменно двигаются вперед.

«Форум играет все более значимую роль в установлении двусторонних отношений. Кроме того, это важная площадка для взаимодействия бизнеса – более 200 компаний Китая приняли участие в этом году», – отметил генконсул.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в Казани 18 и 19 августа. На форум зарегистрировались участники 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.