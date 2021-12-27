Рустам Минниханов дал прогноз по добыче нефти в Татарстане после снятия ограничений

Татарстан способен через три месяца вернуться к допандемийному уровню добычи нефти сразу после снятия ограничений. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с журналистами.

«Завтра ограничения снимут – через три месяца Татарстан без проблем вернется на допандемийный уровень добычи нефти. Если надо, можем и прибавить добычу. Технологии, ресурсы, люди – всё это позволяет. Никаких проблем здесь у нас нет. По нефтяной тематике работа идет хорошо», – сказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что Татарстану интересна разведка нефти на шельфовых месторождениях туркменского сектора Каспийского моря. «Но мы пока до этой темы не дошли. Если такая возможность будет, мы с большим интересом готовы подключиться к этой работе», – добавил он.

Президент РТ подчеркнул, что у Татарстана сложились хорошие взаимоотношения с Туркменистаном. «У нас две компании очень серьезно там работают. Очень успешно в Туркменистане работает КАМАЗ, наши машины там хорошо представлены. Активно работает компания “Татнефть”, есть поставки нефтегазового оборудования, сервисные работы проводятся», – заключил он.