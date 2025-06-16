Рустам Минниханов: «Центр футбола «Рубина» будет отвечать всем международным требованиям»

Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодня на базе «Рубина» состоялось открытие манежа имени Николая Сентябрева. На мероприятии присутствовал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, президент казанской команды Марат Сафиуллин и глава РФС Александр Дюков.

Раис Татарстана заявил, что для республики это знаковое событие. А также добавил, что проект получил поддержку со стороны руководства России.

«Добрый день, дорогие друзья. Сегодня знаковое событие для всего Татарстана. Мы открываем крытый футбольный манеж имени Сентябрева. Это хороший знак, это начало большого проекта. Центр футбола будет отвечать всем международным требованиям. Конечно, эта огромная работа ведется при активной позиции Марата Адиповича (Сафиуллина – прим. «ТИ-Спорта»). Этот проект получил поддержку от руководства страны. Лично от председателя правительства, министерства спорта Российской Федерации. Принимали участие и Республика Татарстан, мэрия Казани», – цитирует Минниханова корреспондент «ТИ-Спорта».

Марат Сафиуллин, в свою очередь, поблагодарил Раиса РТ за развитие футбола в республике и добавил, что благодаря этому сооружению тысячи детей смогут заниматься футболом.

«Сегодня для республики, города, «Рубина» и для всех любителей футбола знаменательный день. Мы открываем крытый футбольный манеж имени Николая Ивановича Сентябрева, прославленного тренера футбольного клуба «Рубин» в 50-70-х годах. Именно при нем были воспитаны такие мастера футбола, как Николай Осянин, Ильяс Галимов, Виктор Колотов и многие другие. В первую очередь хотел бы выразить слова признательности и благодарности вам, Рустам Нургалиевич (Минниханов – прим. «ТИ-Спорта») за то внимание, что вы уделяете развитию физкультуры и спорта, в частности футбола, в нашем родном Татарстане. За то, что вы поддержали этот проект. Большое спасибо всем, кто участвовал в строительстве этого объекта. Благодаря вам тысячи мальчишек и девчонок в течение всего календарного года смогут заниматься футболом», – приводит слова президента «Рубина» «ТИ-Спорт».

Напомним, строительство Центра развития футбола организовано по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». Объект расположен на пересечении улиц Копылова, Тэцевской и Дементьева. В сентябре прошлого года общая стоимость работ оценивалась в 3 млрд 562,9 млн рублей.