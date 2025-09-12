Рустам Минниханов: Бюджет муниципалитетов следует принять без дефицита

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Бюджет муниципальных образований Татарстана необходимо принять без дефицитов, а все расходные полномочия должны быть подкреплены реальными доходами. С таким поручением на заседании Кабинета Министров Республики Татарстан, посвященном основным параметрам прогноза социально-экономического развития республики на 2026-2028 годы, выступил Раис республики Рустам Минниханов.

«Все расходные полномочия должны быть подкреплены реальными доходами. Бюджеты муниципалитетов необходимо принять без дефицита. Если у вас будут дополнительные доходы, то они будут отдельно рассматриваться. Наша задача – сформировать проекты законов о бюджете республики, территориального фонда ОМС и по муниципальным бюджетам», – сказал он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Проект по бюджету республики необходимо внести в Госсовет РТ в октябре, а по муниципалитетам – в декабре, чтобы все решения были вовремя утверждены, добавил Минниханов.

Он обратился к Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину, чтобы в парламенте была организована большая работа по согласованию бюджета. В свою очередь, Премьер-министру республики Алексею Песошину Минниханов поручил сформировать капитальную часть титульных списков, что запустит своевременное проведение конкурсных процедур.

«Рустам Нургалиевич, все ваши поручения будут выполнены. Для этого Министерству финансов Татарстана, фонду территориального обязательного медицинского страхования необходимо до 30 сентября внести прогноз консолидированного бюджета», – добавил Песошин.