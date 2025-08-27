Рустам Минниханов: «Будущее татарского народа зависит от нас самих»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня в Казани встретился с делегатами «Национального собрания» («Милләт җыены») Всемирного конгресса татар. Встреча прошла в здании исполкома ВКТ. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Перед началом мероприятия Раис республики пообщался с экс-руководителями Всемирного конгресса татар Индусом Тагировым и Ринатом Закировым, а также с ветераном Великой Отечественной войны Умидом Губаевым, прибывшим из Армавира. Минниханов выразил благодарность за их значительный вклад в духовное развитие татарского народа и пожелал здоровья и долголетия.

Затем состоялась встреча с чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым, имеющим татарские корни. Спортсмен рассказал о перспективах развития силовых видов спорта в России и выразил готовность к сотрудничеству с Татарстаном.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Основная часть заседания была посвящена обсуждению ключевых вопросов, связанных с сохранением национальной идентичности. В повестку вошли проекты по популяризации татарского языка среди молодежи, поддержка традиционных ценностей и института семьи, а также развитие краеведческого движения. Модератором встречи выступил вице-премьер РТ, председатель Национального совета ВКТ Василь Шайхразиев.

С докладом о технологических решениях для татарского языка выступил основатель московского IT-сообщества «Ясалма» Сайдаш Мифтахов. Он сообщил о работе над специализированными шрифтами, системами распознавания и синтеза речи, инструментами автоматической проверки грамматики, переводчиками и образовательными цифровыми платформами.

Минниханов подчеркнул значимость этих инициатив и поручил оказать им поддержку, отметив, что современные технологии, включая искусственный интеллект, должны активно использоваться для сохранения языка.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Председатель Общества татарских краеведов РТ Альберт Бурханов представил доклад о работе по изучению истории татарских сел, биографий выдающихся личностей, а также по организации международных и всероссийских научных мероприятий.

Представительницы движения «Ак калфак» рассказали о деятельности организации, работающей не только в России, но и за рубежом. Они выступили с инициативой создания в Казани Центра татарской семьи, который мог бы заниматься программами семейного воспитания, популяризацией традиционных ценностей и комплексной поддержкой семей.

Председатель «Всемирного форума татарской молодежи» Райнур Хасанов отметил активное развитие организации и обозначил необходимость появления собственного пространства для реализации молодежных инициатив.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Подводя итоги, Рустам Минниханов поблагодарил участников за работу и поручил проработать все предложения. Он отметил, что будущее татарского народа, языка, культуры и традиций зависит от совместных усилий. По его словам, в Татарстане ведется комплексная работа в этом направлении, однако значительное число татар проживает за пределами республики, и важно поддерживать их национально-культурные потребности.

«Национальное собрание» («Милләт җыены») Всемирного конгресса татар проходит в Казани с 26 по 28 августа. В этом году в нем принимают участие 1000 делегатов из 68 регионов России и 27 зарубежных стран.