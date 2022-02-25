Рустам Минниханов: Более 26 тыс. челнинцев имеют доход ниже прожиточного минимума

Более 26 тыс. жителей Набережных Челнов имеют месячный доход ниже прожиточного минимума. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой сессии городского совета.

«Средняя заработная плата по республике составляет 43,4 тыс. рублей, у вас цифра повыше – 46,8 тыс. рублей. Вы занимаете восьмую позицию в республике по этому показателю, но хотел бы обратить внимание на то, что значительное количество горожан остается с низкими доходами. По итогам третьего квартала 55 организаций города допустили оплату труда ниже МРОТ. В результате более 26 тыс. челнинцев имеют месячный доход ниже прожиточного минимума», – сказал руководитель республики.

Минниханов добавил, что пандемия очень серьезно повлияла на демографическую ситуацию. «В прошлом году зарегистрировано 40 936 новорожденных – снижение на 1,6%. Но за 10 лет значительно выросло количество многодетных семей – в 1,6 раза. Два года подряд фиксируется естественная убыль населения, по прошлому году – 1 310 человек. Понимаем, что есть объективные и субъективные причины, но этот вопрос остается очень важным», – продолжил он.

Президент РТ уточнил, что в республиканском рейтинге Набережные Челны занимают второе место по жилищному строительству, третье – по валовому территориальному продукту, четвертое – по объему отгруженного товара собственного производства. «Огромная роль здесь принадлежит КАМАЗу. Сегодня предприятие располагает модельным рядом мирового уровня. Один из успешных проектов – КИП “Мастер”, выручка которого практически приблизилась к выручке КАМАЗа», – констатировал он.

Минниханов отметил, что доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте города составила 34,7%, в целом по республике – 25,5%. По его словам, при развитии ТОСЭР «Челны» и промышленных парков эта цифра будет увеличиваться.

Руководитель республики также попросил руководство Набережных Челнов обратить внимание на состояние дорог, транспортное обслуживание и жилищно-коммунальные услуги, поскольку по этим сферам поступает больше всего вопросов. Кроме того, есть жалобы от жителей по качеству благоустройства дворов.

Переходя к теме здравоохранения, Президент РТ заметил, что по вакцинации в республике план выполнен на 100,9%, но в Набережных Челнах вакцинировано 87% жителей. Также он подчеркнул, что уровень школьного образования в городе очень высокий, однако необходимо решить вопрос по количеству бюджетных мест в среднем профобразовании, так как их недостаточно.

«Набережные Челны – второй по величине и значимости город Татарстана. У города большие возможности и перспективы, – заявил он. – Но нельзя не упомянуть о тех решениях, которые были приняты на федеральном уровне, Президентом России и Правительством. Огромные ресурсы выделены на поддержку населения, на реализацию инфраструктурных проектов. На меры социальной поддержки в республике было направлено около 23 млрд рублей, из них половина средств – из федерального бюджета. Это значительная сумма».

По его словам, крупные инфраструктурные проекты реализуются и в этом году. Так, например, строится скоростная автомагистраль М12 Москва – Нижний Новгород – Казань, которая будет продлена до Екатеринбурга. «Большие планы по строительству обхода Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму. Есть поддержка по участку трассы Шали – Бавлы. И эти проекты требуют серьезных финансовых вложений. Никогда еще в истории Татарстана столько инфраструктурных объектов не строилось. Каждый из них – 100 и более млрд рублей. Считаю, что это огромная поддержка», – заключил Минниханов.