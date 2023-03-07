Рустам Минниханов: Аграрии собрали и отправили на Донбасс 500 тонн гуманитарного груза

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил аграриев за помощь участникам специальной военной операции и жителям новых регионов России. Благодаря аграриям удалось сформировать и отправить на Донбасс 500 тонн гуманитарных грузов, заявил руководитель республики на заседании коллегии Минсельхозпрода РТ.

«Здесь хочу выделить агрофирмы “Нармонка”, “Кырлай” и “Вятские зори”, а также главу КФХ Минеханова Минталипа Исмагиловича», – сказал Раис Татарстана.

Кроме того, производители и поставщики сельхозтехники вместе с Советом ветеранов АПК сформировали необходимую помощь для отдельных батальонов спецназначения, добавил Минниханов. «Вы вносите весомый вклад в скорейшее достижение нашей победы», – подчеркнул он.

В современных условиях, по словам руководителя республики, сельское хозяйство становится одной из ключевых отраслей экономики, а продовольственная безопасность – залогом суверенитета страны. «Несмотря на напряженность исполнения бюджета, мы сохранили все наши меры поддержки АПК и их объемы», – заметил он.