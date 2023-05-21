Рустам Минниханов: «Без религии, без Всевышнего у нас нет никакой перспективы»

Более 20 тысяч человек посетили в этом году праздник «Изге Болгар жыены»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Пока есть Булгар, будут жить наша религия, язык, традиции»

Более 20 тысяч человек посетили в этом году праздник «Изге Болгар жыены», который проводится в память о принятии волжскими булгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году.

Торжественная часть «Изге Болгар жыены» в этом году прошла на фоне здания Памятного знака, где хранится самый большой Коран, а в эти дни здесь представлены привезенные из Дагестана вещи, связанные с Пророком Мухаммадом и его близкими. И почти каждый, кто выходил на сцену, говорил об этих реликвиях.

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил: «У нас сегодня праздник, торжество. Мы провели в прошлом году 1100-летие со дня принятия ислама. В этом году к юбилею добавился еще один год. В этом году у нас новые мероприятия, привезли реликвии, связанные с Пророком Мухаммедом. Мне даже удалось прикоснуться к этим вещам. Каждый год весной мы собираемся здесь. Булгар – это наша основа. Пока есть Булгар, будут жить наша религия, язык, традиции».

Торжественная часть «Изге Болгар жыены» в этом году прошла на фоне здания Памятного знака, где хранится самый большой Коран Фото: rais.tatarstan.ru

«Ислам и православие могут противостоять тем неправильным движениям, что есть в мире»

В речи на русском языке Рустам Минниханов заявил, что «религия, традиция живут благодаря нашим уважаемым хазратам, тем, кто проповедует ислам, кто имеет нравственность, понимает, что без религии, без Всевышнего у нас нет никакой перспективы».

Отдельно Раис Татарстана остановился на приезде в Казань Патриарха Кирилла. Он поблагодарил его за участие во всех мероприятиях KazanForum, группы «Россия – Исламский мир». «В своей речи он обозначил такую деталь, которую я слышал впервые, что ислам и православие могут противостоять тем неправильным движениям, что есть в мире, и это правда», – резюмировал Минниханов и сообщил, что глава РПЦ просил передать поклон и поздравления всем мусульманам.

«Наш президент Владимир Путин оценил усилия руководства Татарстана»

Евгений Еремин, начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления Президента Российской Федерации по внутренней политике, вышедший на сцену во время открытия торжеств «Изге Болгар жыены», начал со слов «Исэнмесез! Добрый день! Ассаляму алейкум, дорогие друзья!».

Он порадовался, что прибыл на землю святого Болгара, которую «осветили предки нынешних татар, когда 11 столетий назад приняли духовные основы мировой религии Ислама». По словам Еремина, освятили эту землю реликвии пророка Мухаммада, и освятил своим визитом патриарх Кирилл.

«Булгар - это одна из святынь многонационального и многорелигиозного российского народа. У нас, россиян, общие духовные ценности, есть единство нашего большого народа, но единство не сохраняется само по себе, иначе не было бы тех событий которые сейчас происходят в ходе специальной военной операции. Когда те люди, предки которых сражались вместе с россиянами, против фашизма, внук фронтовика, боровшегося с фашизмом, направляет на нас, российский народ, вновь танк с фашистской свастикой», - заявил Евгений Еремин.

По словам представителя Администрации Президента, «наше единство надо поддерживать и все поддерживаем своим трудом. «Это единство поддерживает руководство Татарстана, Раис Татарстана, наш Президент Владимир Путин, который оценил усилия руководства республики и придал KazanForum характер федерального форума. За единство наших духовных ценностей мы будем все сражаться, трудиться. Мы обязательно победим, потому что Всевышний с нами», - резюмировал Еремин.

Талгат Таджуддин приветствовал всех «в нашей древней столице» Фото: rais.tatarstan.ru

«Самая большая реликвия - это наша родина»

Талгат Таджуддин, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) приветствовал всех «в нашей древней столице».

«Перед каждым делом надо очищаться, перед намазом надо брать омовение, обновлять намерение. Так, и сегодня мы провели обряд раскаяния - тауба. Рядом с могилой сподвижника Зубайра бин Джа'да мы просили у Аллаха прощение и совершали покаяние», - рассказал муфтий об обряде «тауба».

Затем Талгат Таджуддин объяснил, что события на Украине происходят неспроста: «Америка подошла к нашим границам и хотела обрушить на нас бедствия. Мы защищаем нашу родину. Позади нас - аманаты или реликвии, как говорят, но самая большая реликвия - это наша родина. Нужно беречь ценность нашей родины» Председатель ЦДУМ упомянул и Патриарха Кирилла, который в беседе заявил, что «у всех одна родина и Господь, разница только в поклонении».

Равиль Гайнутдин отметил масштаб проходящих в Казани мероприятий Фото: rais.tatarstan.ru

Малайский министр и медаль Гайнутдина

Председатель совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин начал с похвалы в адрес гостя из Малайзии - министра сельского хозяйства Джанабы Сабы, который, по его словам, уже 4 дня ходят с медалью, которую вручил ДУМ РФ, расценивая это как подарок от мусульман.

Не мог шейх Гайнутдин не вспомнить и прошедший в прошлом году праздник 1100-летия принятие ислама Волжской Булгарией. Он перечислил всех причастных – от вице-премьера дМарата Хуснуллина до Раиса Татарстана и поблагодарил отдельно президента России Владимира Путина за то, что поднял празднование юбилея на федеральный уровень.

Далее глава ДУМ РФ отметил масштаб проходящих в Казани мероприятий, напомнив о приехавших из 80 стран 16 тысячам гостей, вчерашней встрече с 1,5 тыс. имамов, открытии мемориальной доски в КФУ в память печатном Коране.

Альбир Крганов, глава Духовного собрания мусульман России, отметил, что тем, кто приближается к религии, тем Аллах дает и открывает двери. В качестве примера он привел Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который совершил хадж и даже попал внутрь Каабы. «Неслучайно и то, что представлять Россию в исламском мире поручили именно Татарстану», - подытожил Крганов.

Северный Кавказ на торжествах представлял Исмаил Бердиев Фото: rais.tatarstan.ru

«Рамзан Ахматович там работает со своими солдатами»

Северный Кавказ на торжествах представлял Исмаил Бердиев. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа сразу начал с козырей. «Надо перенести столицу сюда в Болгар, построить аэропорт, у вас везде ровные места, искать не надо будет и иншалла сюда будем приезжать, а не в Казань», - предложил муфтий. Порадовался он и реликвиям Пророка.

«Кто видел волос пророка, равносильно, что видел самого пророка. Спасибо Ддагестану. Пустите людей к ним. Это принесет баракат (благодать) в эту страну», - заявил Бердиев.

Далее он перешел к ситуации на Украине. «Сейчас трудное время, у соседей наших тяжело там, тут и муфтий Луганска. В то же время появляются, как мягче сказать, люди, который говорят, что Украина должна победить на поле боя. Какой дурак может такое сказать!? Никогда никто не мог победить Россию! Валлахи (клянусь Аллахом), никто не сможет победить Россию, - воскликнул Бердиев. - Рамзан Ахматович там работает со своими солдатами. Иншаллах победа вскоре будет за нами. Помощник муфтия рассказывал мне, как привозят погибших и хоронят здесь. Есть жертвы, никуда не денешься, если надо, все встанем на защиту Родины», - пообещал муфтий и передал «салям» от главы Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова, визит которого сорвался в последний момент.

Камилю Самигуллину пригласил всех на полуденный намаз на месте древней Соборной мечети Болгар Фото: rais.tatarstan.ru

«Татары - великий народ, но некоторые пытаются делить его на разные группы»

Нафигулла Аширов, председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, будучи сибирским татарином, выступил на прекрасном литературном татарском языке. Он пожурил некоторых молодых людей, которые не без должного уважения относятся к мероприятию «Изге Болгар жыены». «Это от непонимания. Святость Булгара в том, что это место, где татары обрели счастье принять ислам. Аллах сделал так, что мы стали уммой Пророка, удостоил нас этого, а многим это не было суждено», - заявил Нафигулла хазрат.

Также он призвал не просто посмотреть на привезенные вещи пророка, но и взять за пример жизнь Пророка и двигаться по его пути.

Завершил он свое выступление отповедью тем, кто пытается разделить единый татарский народ на многочисленные группы. «Татары - это великий народ, и некоторые пытаются делить его на разные группы. Мы стали известны миру как татары и останемя татарами до Судного дня и иншаллах останемся мусульманским народом», - сказал гость из Сибири.

Последним слово дали председателю татарстанского муфтиата Камилю Самигуллину, который в итоге всех пригласил на полуденный намаз на месте древней Соборной мечети Болгара.