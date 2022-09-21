Рустам Минниханов: Белоруссия — это надежнейший партнер нашей страны

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил сегодня вопросы дальнейшего сотрудничества республики с Премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

«Белоруссия для нас стратегический партнер и у нас еще есть большой резерв для взаимодействия. Между нашими государствами царит полное взаимопонимание, и мы постараемся найти новые ниши для нашего сотрудничества», — отметил руководитель республики.

Минниханов напомнил, что Татарстан активно взаимодействует с Белоруссией в промышленных сферах, особенно это касается машиностроения и нефтегазохимической области.

Его слова поддержал белорусский Премьер-министр Роман Головченко, который отметил устойчивый рост товарооборота между республиками.

«Наверное, главный маркер успешности работы и бизнеса, и госслужб — это товарооборот, который устойчиво растет. Это связано с тем, что мы сумели очень быстро адаптироваться к изменившимся условиям», — заявил Головченко.

Он выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества и расширение областей взаимодействия.

«Вся ситуация подталкивает нас к тому, что мы должны быстрее двигаться вперед и реализовывать те проекты и направления, которые раньше откладывали из-за отвлечения на другие рынки», — сказал Премьер-министр.

Президент Татарстана напомнил о бизнес-форуме «Татарстан–Белоруссия», который пройдет завтра в Торгово-промышленной палате РТ, и выразил надежду, что будут заключены новые взаимовыгодные договоры.

«Белоруссия — это надежнейший партнер нашей страны. Люди познаются в сложной ситуации, и мы видим, что братский белорусский народ как был, так и остается с нами», — сказал Минниханов.